Charlotte, NC.- La NBA anunció que el base de los Charlotte Hornets , LaMelo Ball, ha sido nombrado Jugador de la Semana de la Conferencia Este.

Ball recibe este reconocimiento semanal por primera vez en su carrera tras una semana perfecta de 3-0 con Charlotte, durante la cual promedió 26.3 puntos, 5.0 rebotes, 7.3 asistencias y 2.3 robos por partido. Ball y su compañero Brandon Miller empataron en el liderato del Este en triples anotados la semana pasada con 4.7 por partido, y Ball se ubicó entre los 5 mejores de la conferencia en puntos, asistencias y robos por partido en los encuentros disputados del 16 al 22 de marzo.

El escolta de sexto año lidera la NBA en triples anotados desde el 1 de diciembre (188) y ocupa el tercer lugar en triples anotados en la temporada (220), detrás de su compañero de equipo Kon Knueppel y el escolta de Los Angeles Lakers, Luka Dončić. Ball empató con Dončić en la mayor cantidad de juegos esta temporada con 7 o más triples anotados (siete) contra Memphis el 21 de marzo y se convirtió en el primer Hornet y solo el 11.º jugador en la historia de la NBA en registrar 20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en 20 minutos o menos en una victoria de 30 puntos sobre Miami el 17 de marzo.

Además Ball logró su séptimo juego de 30 puntos de la temporada contra Orlando el 19 de marzo, su noveno juego de carrera con 30 puntos, 5 rebotes y 10 asistencias; ningún otro Hornet tiene más de tres actuaciones de este tipo.

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