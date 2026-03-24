La NASA reestructura programa lunar bajo iniciativa «Ignition»

Washington.- La NASA presentó oficialmente la iniciativa «Ignition», una transformación institucional diseñada para cumplir con la Política Espacial Nacional del presidente Donald Trump y asegurar el liderazgo de Estados Unidos en el espacio profundo.

En un comunicado, se conoció que el administrador de la agencia, Jared Isaacman, anunció que el objetivo prioritario es regresar a la Luna antes de que finalice el mandato presidencial, estableciendo una base permanente y una presencia humana duradera.

Detalló que para lograrlo, la NASA pausará el actual proyecto Gateway y redirigirá sus recursos hacia la creación de infraestructura de superficie que facilite operaciones inmediatas y sostenibles.

De la misma manera, indicaron que la estrategia se desarrollará en tres fases críticas: la primera se centrará en misiones robóticas modulares y de alta frecuencia para probar tecnología de movilidad y generación de energía; la segunda establecerá infraestructura semi-habitable con apoyo de socios internacionales como JAXA e Italia.

We've announced a series of transformative initiatives to achieve America's National Space Policy, reflecting upcoming opportunities for world-changing science and discovery. Learn more about our plans for the Moon, Mars, and beyond: https://t.co/bc4pf4GPS9 pic.twitter.com/xZa9tBoRXY — NASA (@NASA) March 24, 2026

Acotaron que, la tercera fase consolidará una base permanente mediante sistemas de aterrizaje humano de carga pesada. Además, la agencia incrementará la cadencia de lanzamientos del programa Artemis, proyectando al menos un aterrizaje lunar tripulado por año a partir de 2027 para perfeccionar la logística orbital.

LIVE: Our coverage continues as NASA leaders discuss the agency's plan to advance science and discovery. https://t.co/euzkWeLWif — NASA (@NASA) March 24, 2026

Anunciaron nuevos proyectos

Por otro lado, en el ámbito de la ciencia y exploración profunda, la NASA confirmó el lanzamiento de la nave SR-1 Freedom en 2028, la cual será la primera nave interplanetaria con propulsión nuclear eléctrica destinada a Marte.

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Destacaron que este avance tecnológico permitirá transportes de masa más eficientes y misiones de alta potencia más allá de Júpiter. Asimismo, se anunció que el telescopio Nancy Grace Roman lanzará este otoño para estudiar la energía oscura, mientras que en 2028 se enviará un octocóptero nuclear a Titán, la luna de Saturno, para investigar entornos orgánicos complejos y buscar indicios de vida.

Por último, Isaacman enfatizó que el éxito se medirá en meses y que la NASA debe eliminar obstáculos burocráticos para desatar el potencial industrial de la nación. Con la implementación de estos cambios, el gobierno busca no solo ganar la competencia entre grandes potencias espaciales, sino también fomentar un ecosistema comercial robusto en la órbita terrestre baja.

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