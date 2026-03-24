Charlotte, NC.- Los incendios domésticos cobran aproximadamente siete vidas al día en Estados Unidos, pero los detectores de humo en buen estado pueden reducir el riesgo de muerte a la mitad. Para ayudar a proteger a las familias locales, la Cruz Roja Americana se unirá al American Legion Post 262, el Departamento de Bomberos de Charlotte, Piedmont Natural Gas y socios y voluntarios de la comunidad para un evento de seguridad contra incendios en el hogar llamado «Sound the Alarm» el viernes 27 de marzo de 2026 en Charlotte.

A home fire is devastating for anyone, but for families in refugee camps who already live with so little, it can be especially heartbreaking. Over 1 million refugees live in several camps in Cox's Bazar, Bangladesh. They're crowded with small bamboo shelters set close together,… pic.twitter.com/0SLhpZUz8N — American Red Cross (@RedCross) March 10, 2026

Como parte de la Campaña de Incendios Domésticos de la Cruz Roja, los voluntarios instalarán detectores de humo gratuitos en los hogares que los necesiten, reemplazarán las baterías de los detectores existentes y ayudarán a las familias a crear y practicar un plan de evacuación personalizado con dos salidas en cada habitación.

«Los incendios domésticos siguen siendo uno de los desastres más comunes y mortales que enfrentamos, pero también son de los más prevenibles», dijo Jason Gudzunas, Director Ejecutivo del Capítulo del Área Metropolitana de Charlotte de la Región de Carolina del Norte de la Cruz Roja Americana. La iniciativa «¡Haz sonar la alarma!» nos ayuda a reunir a voluntarios, bomberos y socios comunitarios para tomar medidas sencillas que salvan vidas y que marcan una verdadera diferencia para las familias de Charlotte.

Desde su lanzamiento en octubre de 2014, la Campaña de Prevención de Incendios Domésticos de la Cruz Roja ha contribuido a que más de un millón de hogares sean más seguros en todo el país mediante la instalación de más de 2.6 millones de detectores de humo gratuitos. La campaña ha salvado casi 2300 vidas en todo el país, incluyendo cerca de 100 en la región de Carolina del Norte, frente a la amenaza de incendios domésticos, que suelen ocurrir en hogares sin detectores de humo en funcionamiento.

Detalles del evento «¡Haz sonar la alarma!»

Fecha: Viernes, 27 de marzo de 2026

Hora: 9:00 a. m. – 1:00 p. m.

Lugar de registro de voluntarios:

American Legion Post 262 1940 Donald Ross Road, Charlotte, N.C.

Hora de registro: 8:30 a.m. Los voluntarios caminarán hasta los vecindarios designados para instalar detectores de humo.

Se proporcionará almuerzo. El evento se realizará llueva o truene. Se recomienda a los participantes que caminen bastante y usen calzado cómodo. Inscríbase para la instalación gratuita de un detector de humo en bit.ly/getsmokealarm No se requiere experiencia previa. La Cruz Roja proporciona toda la capacitación y los materiales.



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¿Qué sucede durante un evento de «Alarma de Incendios»?

Instalación gratuita de detectores de humo: Los voluntarios instalan detectores de humo en hogares que no los tienen y reemplazan las baterías de los detectores existentes.

Planificación de evacuación en caso de incendio: Las familias reciben orientación para desarrollar y practicar un plan de evacuación en caso de incendio, que incluye identificar dos salidas de cada habitación y un punto de encuentro seguro. Educación sobre seguridad contra incendios: Los residentes aprenden cómo prevenir incendios en el hogar y qué hacer en caso de uno, reforzando la idea de que las alarmas de humo en funcionamiento pueden reducir a la mitad el riesgo de morir en un incendio doméstico.



Comunidad en acción

También para el evento de este año «Haz sonar la alarma», la Cruz Roja Americana se asocia con el Puesto 262 de la Legión Americana, una sección que incluye a muchos exbomberos que han presenciado de primera mano la devastación que pueden causar los incendios domésticos. Su participación es profundamente personal, marcada por años de respuesta a emergencias donde cada segundo contaba y las alarmas de humo en funcionamiento podrían haber cambiado el desenlace.

Además, al unirse a esta iniciativa, los miembros de la Legión Americana continúan su compromiso de toda la vida con el servicio, ayudando a proteger a las familias a través de la prevención, la educación y medidas sencillas que salvan vidas.

Continuando una misión para salvar vidas

Dado que los incendios domésticos siguen siendo una amenaza diaria, la Cruz Roja continúa ofreciendo servicios gratuitos de seguridad contra incendios en el hogar durante todo el año a través de su Campaña contra Incendios Domésticos. Estos servicios son brindados por voluntarios capacitados que trabajan junto con los departamentos de bomberos locales y organizaciones comunitarias para ayudar a proteger a las familias vulnerables.

Finalmente este trabajo es posible gracias al apoyo de generosos socios y donantes, incluyendo a Piedmont Natural Gas, cuyo compromiso y apoyo constantes ayudan a garantizar que los detectores de humo gratuitos estén disponibles para familias en las Carolinas, así como a FEMA y State Farm.

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