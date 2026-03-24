Gobierno de Colombia confirma 68 fallecidos en siniestro aéreo

Bogotá.- El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), confirmó que la cifra de víctimas fatales tras el accidente del avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, Putumayo, ascendió a 68 personas.

Es de recordar, que el siniestro ocurrió durante la fase de despegue el lunes 23 de marzo, cuando la aeronave, que transportaba a 128 ocupantes entre militares y tripulación, se precipitó a tierra en una zona selvática.

El presidente colombiano, Gustavo Petro lamentó profundamente la pérdida de estos «héroes de la patria» y extendió sus condolencias a las familias afectadas.

El @COMANDANTE_FFMM junto con la cúpula militar, acompañaron a los soldados heridos quienes fueron trasladados al Batallón de Sanidad en #Bogotá, tras los hechos ocurridos en Puerto Leguízamo, #Putumayo. Durante la visita, reiteramos el compromiso permanente con el bienestar de… pic.twitter.com/dAyf4JMkLC — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) March 24, 2026

Atención integral a los 57 heridos rescatados

Por otro lado, el último reporte oficial indica que 57 militares resultaron heridos y han sido evacuados con éxito hacia centros hospitalarios de alta complejidad en Bogotá, Neiva y Florencia.

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De acuerdo con el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, 14 de los lesionados se encuentran en estado crítico bajo pronóstico reservado. El Hospital Militar Central en la capital ha dispuesto una unidad especial para la atención de los uniformados, mientras que un soldado del contingente logró salir ileso de la estructura de la aeronave tras el impacto.

La @FuerzaAereaCol lamenta profundamente el trágico accidente del Hércules C-130, una pérdida que enluta a nuestras @FuerzasMilCol y de @PoliciaColombia. La aeronave y su tripulación estaban en óptimas condiciones para cumplir la misión, con el profesionalismo que los… pic.twitter.com/bsyWMtyU0t — Mindefensa (@mindefensa) March 24, 2026

De la misma manera, el presidente Petro destacó y agradeció la valiente reacción de los habitantes de Puerto Leguízamo, quienes fueron los primeros en llegar al sitio del accidente para auxiliar a los sobrevivientes. El mandatario subrayó que la rápida intervención de la comunidad y de las unidades militares cercanas fue fundamental para rescatar con vida a casi la mitad de los ocupantes en medio de las llamas.

«La solidaridad de nuestro pueblo salvó vidas en un momento de tragedia», afirmó el jefe de Estado.

83 militares jóvenes vivos hasta ahora, es el pueblo del Putumayo quienes los salvaron de la muerte, pasaron hasta la pista del aeropuerto y llevaron agua y amor a los muchachos. Así es como se construye una patria, agradezco a los padres y a las madres que cruzaron corriendo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

Mientras que el comandante de la FAC, general Carlos Silva, anunció la apertura de una investigación técnica rigurosa para determinar las causas exactas de la caída de la aeronave, descartando inicialmente cualquier indicio de ataque externo.

🫡🇨🇴 Grandes los patriotas de Puerto Leguízamo! pic.twitter.com/MknMNIcNla — Diego Ortiz (@Ortiz1492) March 24, 2026

Por último, el Gobierno solicitó el acompañamiento de expertos internacionales para peritar los restos del avión de fabricación estadounidense. Asimismo, el Ejecutivo vinculó este suceso con la urgencia de renovar la flota de transporte militar, haciendo un llamado al Congreso para agilizar los recursos destinados a la seguridad aérea de las Fuerzas Mínimas.

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