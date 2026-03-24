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Gobierno de Colombia confirma 68 fallecidos en siniestro aéreo

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Gobierno de Colombia confirma 68 fallecidos en siniestro aéreo
Foto: Cortesía X @COL_EJERCITO
Maria Gabriela Perez

Bogotá.- El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), confirmó que la cifra de víctimas fatales tras el accidente del avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, Putumayo, ascendió a 68 personas.

Es de recordar, que el siniestro ocurrió durante la fase de despegue el lunes 23 de marzo, cuando la aeronave, que transportaba a 128 ocupantes entre militares y tripulación, se precipitó a tierra en una zona selvática.

El presidente colombiano, Gustavo Petro lamentó profundamente la pérdida de estos «héroes de la patria» y extendió sus condolencias a las familias afectadas.

Atención integral a los 57 heridos rescatados

Por otro lado, el último reporte oficial indica que 57 militares resultaron heridos y han sido evacuados con éxito hacia centros hospitalarios de alta complejidad en Bogotá, Neiva y Florencia.

Ver más: Avión Hércules de la Fuerza Aérea colombiana se accidenta con tropas a bordo

De acuerdo con el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, 14 de los lesionados se encuentran en estado crítico bajo pronóstico reservado. El Hospital Militar Central en la capital ha dispuesto una unidad especial para la atención de los uniformados, mientras que un soldado del contingente logró salir ileso de la estructura de la aeronave tras el impacto.

De la misma manera, el presidente Petro destacó y agradeció la valiente reacción de los habitantes de Puerto Leguízamo, quienes fueron los primeros en llegar al sitio del accidente para auxiliar a los sobrevivientes. El mandatario subrayó que la rápida intervención de la comunidad y de las unidades militares cercanas fue fundamental para rescatar con vida a casi la mitad de los ocupantes en medio de las llamas.

«La solidaridad de nuestro pueblo salvó vidas en un momento de tragedia», afirmó el jefe de Estado.

Mientras que el comandante de la FAC, general Carlos Silva, anunció la apertura de una investigación técnica rigurosa para determinar las causas exactas de la caída de la aeronave, descartando inicialmente cualquier indicio de ataque externo.

Por último, el Gobierno solicitó el acompañamiento de expertos internacionales para peritar los restos del avión de fabricación estadounidense. Asimismo, el Ejecutivo vinculó este suceso con la urgencia de renovar la flota de transporte militar, haciendo un llamado al Congreso para agilizar los recursos destinados a la seguridad aérea de las Fuerzas Mínimas.

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