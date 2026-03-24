Modified date:

Detienen a jamaiquino por intento de homicidio en Pensilvania

INMIGRACIÓN
38
Foto: Cortesía X @ICEgov
Maria Gabriela Perez

Pensilvania.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a un migrante indocumentado de nacionalidad jamaiquina, por presunto intento de homicidio.

En sus redes sociales ICE identificó al detenido como Christopher Leon Bailey, quien es acusado de intento de homicidio y asalto agravado en Pensilvania.

Señalaron que Bailey, ingresó con una visa de turista en 2009 y contaba con antecedentes por delitos de armas en Nueva York, presuntamente atropelló a un peatón y huyó de la escena tras un altercado violento.

De la misma manera, detallaron que el sospechoso fue capturado por oficiales de ERO y agentes de HSI el pasado 16 de marzo, cuando se presentó en una corte del condado  Delaware junto a su hermano, un oficial de policía de Filadelfia que vestía su uniforme reglamentario.

Ver más: Arrestan a un migrante venezolano por asesinato de estudiante en Chicago

Hermano pagó fianza

Por otro lado, es de mencionar que el caso ha generado una fuerte controversia debido a que el hermano del acusado pagó una fianza en efectivo, logrando su liberación inicial sin que las autoridades locales notificaran al ICE, dado que se trata de una jurisdicción santuario.

Según la denuncia, Bailey no solo intentó arrollar a dos peatones, sino que los persiguió con un cuchillo antes de usar su vehículo como arma para herir gravemente a una de las víctimas.

Por último, ICE detalló que actualmente, el detenido permanece bajo custodia de inmigración a la espera de procedimientos de deportación, enfrentando múltiples cargos graves que incluyen asalto con arma mortal y conducción temeraria.

Video: Esperanza al TPS de Honduras, Nicaragua

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
164,161FansMe gusta
21,483SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,300SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,113SuscriptoresSuscribirte