Detienen a jamaiquino por intento de homicidio en Pensilvania

Pensilvania.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a un migrante indocumentado de nacionalidad jamaiquina, por presunto intento de homicidio.
En sus redes sociales ICE identificó al detenido como Christopher Leon Bailey, quien es acusado de intento de homicidio y asalto agravado en Pensilvania.
Señalaron que Bailey, ingresó con una visa de turista en 2009 y contaba con antecedentes por delitos de armas en Nueva York, presuntamente atropelló a un peatón y huyó de la escena tras un altercado violento.
ILLEGAL ALIEN CHARGED W/ATTEMPTED MURDER ARRESTED BY ICE AFTER PHILLY POLICE BROTHER BONDS HIM OUT
Previously convicted of a firearms offense in NY, Jamaican national Christopher Leon Bailey is now accused of running over a pedestrian in PA and fleeing the scene.
— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) March 23, 2026
De la misma manera, detallaron que el sospechoso fue capturado por oficiales de ERO y agentes de HSI el pasado 16 de marzo, cuando se presentó en una corte del condado Delaware junto a su hermano, un oficial de policía de Filadelfia que vestía su uniforme reglamentario.
Hermano pagó fianza
Por otro lado, es de mencionar que el caso ha generado una fuerte controversia debido a que el hermano del acusado pagó una fianza en efectivo, logrando su liberación inicial sin que las autoridades locales notificaran al ICE, dado que se trata de una jurisdicción santuario.
Según la denuncia, Bailey no solo intentó arrollar a dos peatones, sino que los persiguió con un cuchillo antes de usar su vehículo como arma para herir gravemente a una de las víctimas.
Por último, ICE detalló que actualmente, el detenido permanece bajo custodia de inmigración a la espera de procedimientos de deportación, enfrentando múltiples cargos graves que incluyen asalto con arma mortal y conducción temeraria.
