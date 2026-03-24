Greensboro, NC.- La policía de Greensboro ejecutó el arresto de Pashion Michael Barr, de 36 años, el 23 de marzo de 2026, en relación con un caso de homicidio que marca el tercer asesinato registrado en la ciudad durante el año. Las autoridades le imputaron cargos por asesinato en primer grado, además de otros delitos asociados.

El hecho ocurrió el domingo en horas de la tarde. Aproximadamente a las 4:26 p. m., unidades de la policía, el cuerpo de bomberos y servicios médicos del condado Guilford respondieron a una llamada de emergencia en el bloque 3300 de North O’Henry Boulevard. En el lugar, los equipos localizaron a Danny Eugene Williams, de 72 años, dentro de un apartamento con una herida de bala visible.

Los equipos de emergencia iniciaron maniobras de reanimación en el sitio. Pese a los esfuerzos, Williams murió a causa de las lesiones antes de su traslado. Las autoridades confirmaron el fallecimiento en la escena y notificaron a los familiares más cercanos.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes identificaron a Barr como principal sospechoso. Un equipo táctico de la policía de Greensboro logró ubicarlo en el bloque 3300 Trent Street, donde concretaron su detención. El procedimiento incluyó la formulación de cargos adicionales por posesión de un arma oculta, resistencia al arresto y dos infracciones relacionadas con sustancias controladas.

Las autoridades trasladaron a Barr a la cárcel del condado Guilford, donde permanece bajo custodia sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial. Los registros del caso se encuentran disponibles para consulta pública a través del sistema en línea de tribunales del condado.

Los investigadores mantienen abiertas las diligencias para esclarecer completamente las circunstancias del crimen. Hasta el momento, no han divulgado información sobre un posible móvil del homicidio. La policía indicó que continuará recabando pruebas y testimonios que permitan consolidar el caso ante las instancias judiciales.

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Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que contribuya a la investigación. Las personas con información pueden comunicarse con Greensboro/Guilford Crime Stoppers a través de la línea telefónica habilitada o mediante plataformas digitales diseñadas para recibir denuncias anónimas.

El caso permanece en desarrollo mientras los organismos de seguridad avanzan en la recolección de evidencias y el análisis de los hechos.

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