Acusan a un hombre por amenaza terrorista contra sinagoga en Chicago

Chicago.- La Fiscalía de los Estados Unidos en Chicago, liderada por el fiscal Andrew S. Boutros, acusó formalmente a un hombre por amenazar con un tiroteo masivo en una sinagoga judía a través de la plataforma X.

Según la denuncia criminal presentada en el Distrito Norte de Illinois, el detenido identificado como Timothy Holmes, de 31 años, publicó el mensaje el 3 de marzo de 2026 bajo el usuario @MapleStCapital, en respuesta a una publicación del gobierno de Israel sobre el fallecimiento del Ayatolá Jamenei.

La investigación del FBI reveló además múltiples publicaciones de carácter antisemita y la filtración de direcciones privadas de familiares de funcionarios israelíes residentes en Estados Unidos.

Indicaron que Holmes fue arrestado en Florida y compareció ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Medio de dicho estado. A pesar de la objeción del gobierno, se le concedió libertad bajo una fianza de 100.000 dólares sujeta a condiciones estrictas de vigilancia.

🚨 @NDILnews has charged a man with making a threat on social media to shoot up a Jewish synagogue. “This Administration has made clear that threats and violence against the Jewish community will not be tolerated. Working closely with our law enforcement partners, we will find,… pic.twitter.com/s9xJfj8avh — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) March 24, 2026

Tiene prohibido acceso a las redes sociales

De la misma manera, señalaron que el acusado deberá portar un monitor GPS de tiempo completo, tiene prohibido el acceso a cualquier red social o plataforma de chat y no podrá poseer armas de fuego ni dispositivos peligrosos.

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Además, acotaron que su movilidad ha sido restringida exclusivamente entre los distritos federales de Illinois y Florida mientras espera su próxima audiencia en Chicago.

Al respecto, el fiscal Boutros enfatizó que esta administración no tolerará actos de odio ni violencia contra la comunidad judía, asegurando que se utilizarán todas las herramientas legales para procesar a los responsables.

Por su parte, Douglas S. DePodesta, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Chicago, destacó que la sección de Operaciones de Amenazas Nacionales trabaja ininterrumpidamente para detectar y neutralizar estos riesgos de forma temprana.

Por último, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que continúe reportando comportamientos sospechosos a través de las líneas oficiales de emergencia y portales web del FBI.

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