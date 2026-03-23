Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están llevando a cabo una investigación por una persona asesinada en una fiesta en la cuadra 5900 Hucks Road en North Division, que dejó además varios heridos.

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Como resultado de la investigación en curso, los agentes identificaron a dos víctimas más, lo que eleva a cinco el número total de personas heridas de bala durante este incidente. Una víctima llegó por sus propios medios a un hospital local para recibir tratamiento por lesiones que no ponían en peligro su vida, y la otra la llevó MEDIC para recibir tratamiento por lesiones que tampoco ponían en peligro su vida.

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La víctima fallecida en este caso fue identificada como Richard Jeddiah Thomas, de 20 años de edad. Sus familiares están al tanto de su muerte.

¿Cuándo ocurrió el hecho?

El domingo 22 de marzo, poco después de las 7:30 p.m., los agentes respondieron a una llamada de emergencia por agresión con arma mortal en la cuadra 5900 Hucks Road.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a tres personas con aparentes heridas de bala. Una de las víctimas fue declarada muerta en el lugar por el Departamento de Bomberos de Charlotte (CFD). La segunda y la tercera víctima fueron trasladadas a hospitales locales y están recibiendo tratamiento por lesiones que no ponen en peligro sus vidas.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Investigación de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, MEDIC y CFD también acudieron para brindar asistencia.

Investigación en curso

La investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la publicará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Smereka es el detective principal asignado a este caso.

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El público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260322-1939-04.

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