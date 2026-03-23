Trump despliega a agentes de ICE en aeropuertos ante el caos de seguridad

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció el despliegue inmediato de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los principales aeropuertos del país para combatir el «caos total» provocado por la escasez de personal en la administración de Seguridad del Transporte (TSA).

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A través de varios medios de comunicación se conoció que la medida, que entra en vigor este lunes 23 de marzo de 2026, busca aliviar las esperas de hasta tres horas que enfrentan los viajeros debido a un estancamiento presupuestario en el Congreso que ha dejado a miles de agentes de seguridad trabajando sin remuneración.

🚨 ÚLTIMA HORA – ICE AL RESCATE EN ATLANTA Mientras los demócratas mantienen como rehenes a los valientes trabajadores de la TSA sin paga, dejando a miles de viajeros varados en filas eternas… ¡Llegaron los agentes de ICE al Aeropuerto Internacional de Hartsfield-Jackson! pic.twitter.com/maHzHbXdtz — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) March 23, 2026

«Mañana mismo, ICE irá a los aeropuertos para ayudar a nuestros maravillosos agentes de la TSA que han permanecido en el trabajo a pesar de que los demócratas de la izquierda radical están poniendo en peligro a EE. UU.», declaró el mandatario el domingo 22 de marzo.

Atención: Los DEMÓCRATAS están en PÁNICO TOTAL y COLAPSO tras el ultimátum definitivo del presidente TRUMP: A partir del LUNES, ICE tomará el control de la seguridad en los aeropuertos y hará el trabajo que la TSA no puede (o no quiere) hacer. ¡Se acabó el secuestro de la TSA!… https://t.co/Gf0ALTNvAa pic.twitter.com/RmIgwIWO0Q — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) March 22, 2026

Asimismo, Trump enfatizó que no permitirá que la seguridad nacional se vea comprometida por la falta de fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). «Moveré a nuestros brillantes y patrióticos agentes de ICE a los aeropuertos, donde harán una seguridad como nadie ha visto antes».

ÚLTIMA HORA: ¡Agentes de ICE están en el Aeropuerto William P. Hobby en Houston, Texas, AHORA MISMO!

pic.twitter.com/WmC1edNgSp — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) March 23, 2026

El «zar de la frontera» liderará la operación en los aeropuertos

Por otro lado, Trump confirmó que el «zar de la frontera», Tom Homan, liderará la operación, la cual utilizará a los agentes de ICE como «multiplicadores de fuerza» en tareas de control de multitudes y vigilancia de salidas.

Según fuentes de la Casa Blanca, esta movilización también tendrá un enfoque preventivo en materia migratoria. «Si los demócratas no permiten una seguridad justa y adecuada en nuestros aeropuertos, ICE hará el trabajo mucho mejor de lo que se ha hecho nunca».

De la misma manera, el primer mandatario señaló que «soy un gran defensor de que ICE use máscaras cuando busquen y se vean obligados a lidiar con criminales endurecidos, muchos de los cuales fueron permitidos en nuestro país por el ‘dormilón’ Joe Biden y su maravillosa ‘Zar de la Frontera’, Kamala», afirmó Trump. Sin embargo, precisó que espera una imagen diferente para el servicio al viajero: «Agradecería mucho que NO USEN MÁSCARAS cuando ayuden a nuestro país a salir del desastre causado por los demócratas en los aeropuertos».

Donald J. Trump Truth Social Post 08:57 AM EST 03.23.26 I am a BIG proponent of ICE wearing masks as they search for, and are forced to deal with, hardened criminals, many of whom were let into our Country by Sleepy Joe Biden and his wonderful “Border Czar,” Kamala (she never… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 23, 2026

Por último, es de mencionar que el sector aeronáutico y diversos legisladores han expresado su preocupación por el uso de agentes no capacitados específicamente en protocolos de escaneo aeroportuario.

Video: Informe del CMPD a la comunidad