Investigan enfrentamiento fatal con la policía en Moore

Moore, NC.- La Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI) mantiene la investigación activa por la muerte de un hombre tras un intercambio de disparos con un agente del condado Moore, en Carolina del Norte. El incidente ocurrió luego de que el sospechoso presuntamente disparara contra vehículos en circulación, lo que activó un operativo policial en la zona.

El suceso comenzó el sábado 21 de marzo alrededor de las 11:00 p. m. en la autopista N.C. 24/27, a la altura de Pineywood Church Road y el área comercial de Carthage Street, en el centro de Cameron. Según la Oficina del Sheriff del condado Moore, un conductor reportó que su vehículo recibió impactos de bala mientras transitaba por la zona. Aunque el denunciante no sufrió heridas, el hecho generó alarma y una respuesta inmediata por parte de las fuerzas de seguridad.

Información preliminar indica que el sospechoso habría efectuado disparos de manera aleatoria contra varios vehículos que circulaban por la vía. Testigos en el lugar señalaron que al menos un automóvil resultó impactado directamente, lo que elevó el nivel de riesgo para quienes transitaban por el sector en ese momento.

Lee también: Sospechoso que murió en enfrentamiento policial tenía varios antecedentes

Tras recibir el reporte, los agentes acudieron al lugar y lograron ubicar a una persona que coincidía con la descripción del presunto responsable. Las autoridades procedieron a confrontarlo, lo que derivó en un tiroteo entre el individuo y uno de los oficiales. Durante el enfrentamiento, el sospechoso recibió disparos y murió en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad del fallecido ni han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias específicas del intercambio de disparos. Tampoco han confirmado si el agente involucrado resultó herido durante el incidente.

De acuerdo con los protocolos establecidos en casos donde ocurre el uso de fuerza letal por parte de un funcionario policial, la investigación quedó a cargo de la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI). Este organismo independiente lidera las pesquisas con el objetivo de garantizar transparencia y rigor en el proceso.

Lee también: Delincuente reincidente enfrenta condena por posesión ilegal de armas tras dos tiroteos

Agentes del SBI se trasladaron a la escena para recolectar evidencia, examinar los elementos balísticos y reconstruir la secuencia de los hechos. El análisis incluirá testimonios, registros y cualquier material que permita determinar con precisión cómo se desarrolló el enfrentamiento.

El caso permanece en curso mientras las autoridades continúan recopilando información. La investigación busca establecer responsabilidades y ofrecer claridad sobre un incidente que generó preocupación en la comunidad local.

Video: UN MUERTO DURANTE ENFRENTAMIENTO EN DOWNTOWN DE CHARLOTTE, NC