Incendio destruye vivienda en el suroeste de Charlotte

Charlotte, NC.- Un incendio de gran magnitud consumió una vivienda en el suroeste de Charlotte la tarde del domingo 22 de marzo, en un incidente que movilizó a decenas de bomberos y generó preocupación entre los residentes de la zona. El Charlotte Fire confirmó que el siniestro no dejó personas heridas, aunque provocó la pérdida total de la estructura afectada.

Structure Fire update: 13500 block of Planters stow Dr. 30 Charlotte firefighters control blaze in 60 minutes. There are no injuries to civilians or firefighters. The fire is under investigation by the Charlotte Fire Investigation Task Force. pic.twitter.com/eDhintC2RX — Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) March 22, 2026

El Departamento de Bomberos de Charlotte recibió el aviso alrededor de las 5:30 de la tarde y desplegó unidades hacia la cuadra 13500 de Planters Row Drive. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia observaron llamas intensas que salían del techo de la vivienda, lo que evidenció la rápida propagación del fuego en la estructura.

Los bomberos iniciaron de inmediato las labores de contención y extinción, en un operativo que requirió la participación de aproximadamente 30 efectivos. Durante una hora, el equipo trabajó de forma coordinada para controlar el avance del incendio y evitar que se extendiera a propiedades cercanas. La intervención permitió estabilizar la situación y reducir el riesgo en la zona residencial.

El fuego causó daños severos en la vivienda, que quedó completamente destruida tras el siniestro. A pesar de la magnitud del incidente, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos, ni entre los ocupantes de la casa ni entre el personal de emergencia. Este resultado responde en parte a la rápida actuación de los bomberos y a la evacuación oportuna del inmueble.

Vecinos del sector reportaron haber visto una densa columna de humo visible desde varios puntos cercanos, lo que generó alarma en la comunidad. Sin embargo, el control del incendio en un tiempo relativamente corto evitó consecuencias mayores y permitió restablecer la calma en el área.

Tras sofocar las llamas, las autoridades iniciaron las labores de inspección para determinar el origen del fuego. El Grupo de Trabajo de Investigación de Incendios de Charlotte asumió el caso y trabaja en la recolección de evidencias que permitan esclarecer las causas del siniestro. Los investigadores analizarán distintos factores, como posibles fallas eléctricas, condiciones estructurales y otras variables que puedan haber influido en el inicio del incendio.

Lee también: Incendio fatal reafirma llamado a reforzar medidas de seguridad en el hogar

El incidente resalta la importancia de los sistemas de respuesta rápida en situaciones de emergencia y la necesidad de mantener protocolos de prevención en zonas residenciales. Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad a revisar instalaciones eléctricas, contar con detectores de humo en funcionamiento y tener planes de evacuación definidos.

Mientras avanza la investigación, el caso se mantiene bajo seguimiento oficial. El Departamento de Bomberos de Charlotte continuará ofreciendo información a medida que surjan nuevos datos sobre este incendio que, aunque no dejó víctimas, sí generó importantes pérdidas materiales.

Video: “20 evacuados tras incendio”