Charlotte, NC.- La Feria de Charlotte 2026 abre sus puertas con una propuesta que combina entretenimiento, tradición y compromiso social desde el 26 de marzo hasta el 6 de abril en 6558 Bruton Smith Blvd.
El evento, que reúne a miles de visitantes cada año, destina parte de sus beneficios a HopeKids NC, una organización que acompaña a familias con niños que enfrentan condiciones médicas complejas. Los organizadores impulsan esta iniciativa para generar experiencias memorables y fortalecer el sentido de comunidad en el área de Charlotte.
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El público puede disfrutar de atracciones mecánicas, gastronomía típica de feria y espectáculos en vivo incluidos con la entrada. Además, la organización habilitó la compra anticipada de boletos en línea para facilitar el acceso y reducir tiempos de espera. El estacionamiento oficial funciona en ZMAX Dragway, una opción que garantiza comodidad y seguridad para los asistentes.
El calendario de actividades se extiende desde el jueves 26 de marzo con jornadas temáticas y promociones especiales. Puede comprar las entradas acá.
A continuación, el cronograma completo:
Jueves 26 de marzo (4:00 p. m. – 10:00 p. m.)
Día económico: $10 adultos, $5 niños
4:00 p. m. – 10:00 p. m.: Zoológico interactivo Rockin A’ Ranch
4:45 p. m.: Carrera de cerdos de Sue Wee
5:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo
6:30 p. m.: Show de escapismo Lady Houdini
6:45 p. m.: Carrera de cerdos
7:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo
8:15 p. m.: Carrera de cerdos
8:30 p. m.: Show de escapismo
Último espectáculo: 9:00 p. m.
Viernes 27 de marzo (4:00 p. m. – 11:00 p. m.)
4:00 p. m. – 11:00 p. m.: Zoológico interactivo
4:45 p. m.: Carrera de cerdos
5:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo
6:15 p. m.: Carrera de cerdos
6:30 p. m.: Show de escapismo
7:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo
7:45 p. m.: Carrera de cerdos
8:30 p. m.: Show de escapismo
9:00 p. m.: Carrera de cerdos
Último espectáculo: 9:30 p. m.
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Sábado 28 de marzo (1:00 p. m. – 11:00 p. m.)
1:00 p. m. – 11:00 p. m.: Zoológico interactivo
1:45 p. m.: Carrera de cerdos
2:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo
3:00 p. m.: Carrera de cerdos
3:30 p. m.: Show de escapismo
4:45 p. m.: Carrera de cerdos
5:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo
6:00 p. m.: Carrera de cerdos
6:30 p. m.: Show de escapismo
8:30 p. m.: Show de escapismo
8:45 p. m.: Carrera de cerdos
9:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo
Último espectáculo: 10:00 p. m.
Domingo 29 de marzo (1:00 p. m. – 10:00 p. m.)
1:00 p. m. – 10:00 p. m.: Zoológico interactivo
1:45 p. m.: Carrera de cerdos
2:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo
3:00 p. m.: Carrera de cerdos
3:30 p. m.: Show de escapismo
4:45 p. m.: Carrera de cerdos
5:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo
6:00 p. m.: Carrera de cerdos
6:30 p. m.: Show de escapismo
7:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo
8:30 p. m.: Show de escapismo
8:45 p. m.: Carrera de cerdos
Último espectáculo: 9:40 p. m.
Lunes 30 de marzo (4:00 p. m. – 10:00 p. m.)
Noche para militares y personal de salud (entrada gratuita)
4:00 p. m. – 10:00 p. m.: Zoológico interactivo
4:45 p. m.: Carrera de cerdos
5:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo
6:15 p. m.: Carrera de cerdos
6:30 p. m.: Show de escapismo
7:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo
8:00 p. m.: Carrera de cerdos
8:30 p. m.: Show de escapismo
Último espectáculo: 9:00 p. m.
Martes 31 de marzo (4:00 p. m. – 10:00 p. m.)
Promoción solidaria con donaciones
Programación similar al lunes
Último espectáculo: 9:00 p. m.
Miércoles 1 de abril (4:00 p. m. – 10:00 p. m.)
Día HopeKids
Programación similar
Último espectáculo: 9:00 p. m.
Jueves 2 de abril (4:00 p. m. – 10:00 p. m.)
Día económico
Programación similar
Último espectáculo: 9:00 p. m.
Viernes 3 de abril (2:00 p. m. – 11:00 p. m.)
Día del maestro
Actividades hasta las 9:30 p. m.
Sábado 4 de abril (1:00 p. m. – 11:00 p. m.)
Programación extendida
Último espectáculo: 10:00 p. m.
Domingo 5 de abril (1:00 p. m. – 10:00 p. m.)
Cierre artístico a las 9:40 p. m.
Lunes 6 de abril (2:00 p. m. – 10:00 p. m.)
Noche universitaria
Último espectáculo: 9:40 p. m.
La feria consolida su perfil como espacio de encuentro familiar y plataforma de apoyo social. Los organizadores invitan a la comunidad a participar, disfrutar de la experiencia y contribuir con una causa que impacta directamente en la vida de muchas familias.