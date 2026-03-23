Charlotte, NC.- La Feria de Charlotte 2026 abre sus puertas con una propuesta que combina entretenimiento, tradición y compromiso social desde el 26 de marzo hasta el 6 de abril en 6558 Bruton Smith Blvd.

El evento, que reúne a miles de visitantes cada año, destina parte de sus beneficios a HopeKids NC, una organización que acompaña a familias con niños que enfrentan condiciones médicas complejas. Los organizadores impulsan esta iniciativa para generar experiencias memorables y fortalecer el sentido de comunidad en el área de Charlotte.

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El público puede disfrutar de atracciones mecánicas, gastronomía típica de feria y espectáculos en vivo incluidos con la entrada. Además, la organización habilitó la compra anticipada de boletos en línea para facilitar el acceso y reducir tiempos de espera. El estacionamiento oficial funciona en ZMAX Dragway, una opción que garantiza comodidad y seguridad para los asistentes.

El calendario de actividades se extiende desde el jueves 26 de marzo con jornadas temáticas y promociones especiales. Puede comprar las entradas acá.

A continuación, el cronograma completo:

Jueves 26 de marzo (4:00 p. m. – 10:00 p. m.)

Día económico: $10 adultos, $5 niños

4:00 p. m. – 10:00 p. m.: Zoológico interactivo Rockin A’ Ranch

4:45 p. m.: Carrera de cerdos de Sue Wee

5:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo

6:30 p. m.: Show de escapismo Lady Houdini

6:45 p. m.: Carrera de cerdos

7:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo

8:15 p. m.: Carrera de cerdos

8:30 p. m.: Show de escapismo

Último espectáculo: 9:00 p. m.

Viernes 27 de marzo (4:00 p. m. – 11:00 p. m.)

4:00 p. m. – 11:00 p. m.: Zoológico interactivo

4:45 p. m.: Carrera de cerdos

5:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo

6:15 p. m.: Carrera de cerdos

6:30 p. m.: Show de escapismo

7:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo

7:45 p. m.: Carrera de cerdos

8:30 p. m.: Show de escapismo

9:00 p. m.: Carrera de cerdos

Último espectáculo: 9:30 p. m.

Sábado 28 de marzo (1:00 p. m. – 11:00 p. m.)

1:00 p. m. – 11:00 p. m.: Zoológico interactivo

1:45 p. m.: Carrera de cerdos

2:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo

3:00 p. m.: Carrera de cerdos

3:30 p. m.: Show de escapismo

4:45 p. m.: Carrera de cerdos

5:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo

6:00 p. m.: Carrera de cerdos

6:30 p. m.: Show de escapismo

8:30 p. m.: Show de escapismo

8:45 p. m.: Carrera de cerdos

9:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo

Último espectáculo: 10:00 p. m.

Domingo 29 de marzo (1:00 p. m. – 10:00 p. m.)

1:00 p. m. – 10:00 p. m.: Zoológico interactivo

1:45 p. m.: Carrera de cerdos

2:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo

3:00 p. m.: Carrera de cerdos

3:30 p. m.: Show de escapismo

4:45 p. m.: Carrera de cerdos

5:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo

6:00 p. m.: Carrera de cerdos

6:30 p. m.: Show de escapismo

7:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo

8:30 p. m.: Show de escapismo

8:45 p. m.: Carrera de cerdos

Último espectáculo: 9:40 p. m.

Lunes 30 de marzo (4:00 p. m. – 10:00 p. m.)

Noche para militares y personal de salud (entrada gratuita)

4:00 p. m. – 10:00 p. m.: Zoológico interactivo

4:45 p. m.: Carrera de cerdos

5:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo

6:15 p. m.: Carrera de cerdos

6:30 p. m.: Show de escapismo

7:30 p. m.: Las páginas de alto vuelo

8:00 p. m.: Carrera de cerdos

8:30 p. m.: Show de escapismo

Último espectáculo: 9:00 p. m.

Martes 31 de marzo (4:00 p. m. – 10:00 p. m.)

Promoción solidaria con donaciones

Programación similar al lunes

Último espectáculo: 9:00 p. m.

Miércoles 1 de abril (4:00 p. m. – 10:00 p. m.)

Día HopeKids

Programación similar

Último espectáculo: 9:00 p. m.

Jueves 2 de abril (4:00 p. m. – 10:00 p. m.)

Día económico

Programación similar

Último espectáculo: 9:00 p. m.

Viernes 3 de abril (2:00 p. m. – 11:00 p. m.)

Día del maestro

Actividades hasta las 9:30 p. m.

Sábado 4 de abril (1:00 p. m. – 11:00 p. m.)

Programación extendida

Último espectáculo: 10:00 p. m.

Domingo 5 de abril (1:00 p. m. – 10:00 p. m.)

Cierre artístico a las 9:40 p. m.

Lunes 6 de abril (2:00 p. m. – 10:00 p. m.)

Noche universitaria

Último espectáculo: 9:40 p. m.

La feria consolida su perfil como espacio de encuentro familiar y plataforma de apoyo social. Los organizadores invitan a la comunidad a participar, disfrutar de la experiencia y contribuir con una causa que impacta directamente en la vida de muchas familias.

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