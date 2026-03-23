EE.UU emite alerta de precaución mundial para sus ciudadanos

Washington.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de «Precaución Mundial», instando a todos los ciudadanos estadounidenses en el extranjero a extremar medidas de seguridad.

En un comunicado se conoció que la advertencia pone especial énfasis en el Oriente Medio, citando un aumento en las tensiones y el riesgo de ataques dirigidos contra intereses estadounidenses por parte de grupos vinculados a Irán.

En este sentido, las autoridades subrayan que la amenaza no se limita a zonas de conflicto, ya que instalaciones diplomáticas incluso fuera de la región han sido objeto de hostilidades recientemente.

Por otro lado, las autoridades advierten que los viajeros deben estar preparados para cierres repentinos del espacio aéreo e interrupciones significativas en sus itinerarios.

Piden inscribirse en el programa STEP

Asimismo, recomendaron encarecidamente a los ciudadanos seguir de cerca las instrucciones de las embajadas y consulados locales, que podrían emitir protocolos de emergencia en cualquier momento.

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«La seguridad de nuestros ciudadanos es la prioridad absoluta; los grupos que apoyan a Irán pueden atacar no solo sedes oficiales, sino también lugares asociados con la presencia estadounidense en todo el mundo», dicta el comunicado.

Por último, como medida preventiva, el Departamento de Estado exhortó a todos los ciudadanos a inscribirse en el programa STEP (Smart Traveler Enrollment Program) a través del portal step.state.gov. Este registro gratuito permite a los viajeros recibir alertas de seguridad en tiempo real y facilita su localización por parte de la embajada en caso de una crisis. Asimismo, se ha habilitado un canal de WhatsApp («Department of State – Actualizaciones de seguridad») y la cuenta @TravelGov en X para difundir información crítica de manera inmediata.

Además recalcaron que la planificación debe incluir planes de contingencia ante la volatilidad del entorno global. Para obtener información detallada sobre esta alerta de seguridad mundial, los interesados pueden consultar el sitio oficial de la Oficina de Asuntos Consulares.

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