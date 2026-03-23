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Dos pilotos fallecieron tras un accidente en el aeropuerto de New York

ESTADOS UNIDOS
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Dos pilotos fallecieron tras un accidente en el aeropuerto de New York
Foto: Cortesía X @FAANews
Maria Gabriela Perez

Nueva York.- Una colisión en tierra entre un avión de pasajeros y un vehículo de emergencia dejó un saldo de dos personas fallecidas en el Aeropuerto LaGuardia, la noche del domingo 22 de marzo.

La Administración Federal de Aviación (FAA) en un comunicado en las redes sociales, indicó que el suceso se registró alrededor de las 11:40 p.m. del domingo 22 de marzo, el vuelo 8646 de Air Canada Express, un CRJ-900 procedente de Montreal, impactó contra un camión de rescate y extinción de incendios (ARFF) de la Autoridad Portuaria tras aterrizar en la Pista 4.

Al respecto, el Secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó el fallecimiento de ambos pilotos de la aeronave en el siniestro. «Nuestras oraciones esta mañana están con las familias afectadas por la colisión en LaGuardia», expresó Duffy.

Al mismo tiempo detalló que de los 72 pasajeros y 4 tripulantes a bordo, más de una docena resultaron heridos. Asimismo, al menos dos bomberos de la Autoridad Portuaria sufrieron lesiones graves debido al impacto con el jet regional.

Iniciaron las investigaciones correspondientes

Por otro lado, la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) han iniciado una investigación exhaustiva. La NTSB ha tomado el liderazgo del sitio para determinar las causas de la incursión en pista.

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Asimismo, Duffy informó que un equipo de la FAA ya se encuentra en el lugar para apoyar las labores periciales y esclarecer por qué el vehículo de emergencia se encontraba en la trayectoria de la aeronave al momento del aterrizaje.

Por último, informaron que como consecuencia del accidente, el Aeropuerto LaGuardia permanecerá cerrado para todas las operaciones hasta las 2:00 p.m. del lunes 23 de marzo, mientras los investigadores procesan la escena.

En este sentido, las autoridades recomendaron a los viajeros con vuelos programados desde o hacia Nueva York verificar el estado de sus itinerarios con las aerolíneas, ya que se esperan cancelaciones y retrasos significativos durante toda la jornada.

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