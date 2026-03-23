Dos pilotos fallecieron tras un accidente en el aeropuerto de New York

Nueva York.- Una colisión en tierra entre un avión de pasajeros y un vehículo de emergencia dejó un saldo de dos personas fallecidas en el Aeropuerto LaGuardia, la noche del domingo 22 de marzo.

La Administración Federal de Aviación (FAA) en un comunicado en las redes sociales, indicó que el suceso se registró alrededor de las 11:40 p.m. del domingo 22 de marzo, el vuelo 8646 de Air Canada Express, un CRJ-900 procedente de Montreal, impactó contra un camión de rescate y extinción de incendios (ARFF) de la Autoridad Portuaria tras aterrizar en la Pista 4.

Al respecto, el Secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó el fallecimiento de ambos pilotos de la aeronave en el siniestro. «Nuestras oraciones esta mañana están con las familias afectadas por la colisión en LaGuardia», expresó Duffy.

Al mismo tiempo detalló que de los 72 pasajeros y 4 tripulantes a bordo, más de una docena resultaron heridos. Asimismo, al menos dos bomberos de la Autoridad Portuaria sufrieron lesiones graves debido al impacto con el jet regional.

FAA Statement

Air Canada Express Flight 8646 struck an Aircraft Rescue and Firefighting vehicle after landing on Runway 4 at LaGuardia Airport in New York. The accident occurred around 11:40 p.m. local time on Sunday, March 22. The CRJ-900 was arriving from Montreal. The FAA and… — The FAA ✈️ (@FAANews) March 23, 2026

Iniciaron las investigaciones correspondientes

Por otro lado, la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) han iniciado una investigación exhaustiva. La NTSB ha tomado el liderazgo del sitio para determinar las causas de la incursión en pista.

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Asimismo, Duffy informó que un equipo de la FAA ya se encuentra en el lugar para apoyar las labores periciales y esclarecer por qué el vehículo de emergencia se encontraba en la trayectoria de la aeronave al momento del aterrizaje.

Our prayers this morning are with the families impacted by the ground collision at LaGuardia. The @FAANews is deploying a team to the site to support the @NTSB’s investigation. Here’s the information I can share are this time: -Last night, an Air Canada Express CRJ-900… https://t.co/YtDsNIu2uS — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) March 23, 2026

Por último, informaron que como consecuencia del accidente, el Aeropuerto LaGuardia permanecerá cerrado para todas las operaciones hasta las 2:00 p.m. del lunes 23 de marzo, mientras los investigadores procesan la escena.

En este sentido, las autoridades recomendaron a los viajeros con vuelos programados desde o hacia Nueva York verificar el estado de sus itinerarios con las aerolíneas, ya que se esperan cancelaciones y retrasos significativos durante toda la jornada.

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