Charlotte FC domina y logra victoria sobre Red Bull New York

Charlotte, NC.- Fue una auténtica exhibición de habilidad por parte del Charlotte FC contra el Red Bull New York, ya que cinco jugadores diferentes se combinaron para marcar un total de seis goles en una victoria por 6-1 el sábado 21 de marzo.
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— Charlotte FC (@CharlotteFC) March 22, 2026
Idan Toklomati, Kerwin Vargas, Pep Biel, Wilfried Zaha y Archie Goodwin (2x) brillaron en una actuación dominante de principio a fin.
Los seis goles representan la mayor cantidad anotada por The Crown en una competición de la MLS hasta la fecha.
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Toklomati abrió el marcador en el minuto 14 con un potente cabezazo tras un tiro libre de Pep Biel. Este gol permitió al Charlotte irse al descanso con una ventaja de 1-0.
Sin embargo, esa ventaja no se mantuvo.
En el minuto 46 del partido, Vargas definió con tranquilidad un disparo dentro del área para poner el 2-0 en el marcador.
Menos de 10 minutos después, Pep Biel convirtió un tiro libre.
La lluvia de goles aún no había terminado.
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En el minuto 68, Zaha marcó un golazo espectacular. Fue el primero de la temporada y el portero rival no tuvo ninguna posibilidad de atajarlo.
Archie Goodwin, que entró como suplente en el minuto 75, tuvo un impacto inmediato, marcando su primer gol dos minutos después.
Su segundo gol llegó en el tiempo de descuento y fue la guinda del pastel de una victoria realmente impresionante para el Charlotte FC.
El Crown regresa a la competición dentro de dos semanas, tras el parón internacional de marzo, cuando reciba al Philadelphia Union el sábado 4 de abril a las 7:30 p.m. en el Bank Of America Stadium de Charlotte.
Con información de Charlotte FC.