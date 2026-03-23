Charlotte FC domina y logra victoria sobre Red Bull New York

Charlotte, NC.- Fue una auténtica exhibición de habilidad por parte del Charlotte FC contra el Red Bull New York, ya que cinco jugadores diferentes se combinaron para marcar un total de seis goles en una victoria por 6-1 el sábado 21 de marzo.

Idan Toklomati, Kerwin Vargas, Pep Biel, Wilfried Zaha y Archie Goodwin (2x) brillaron en una actuación dominante de principio a fin.

Los seis goles representan la mayor cantidad anotada por The Crown en una competición de la MLS hasta la fecha.

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Toklomati abrió el marcador en el minuto 14 con un potente cabezazo tras un tiro libre de Pep Biel. Este gol permitió al Charlotte irse al descanso con una ventaja de 1-0.

Sin embargo, esa ventaja no se mantuvo.