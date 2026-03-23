Arte en la Abadía: Música de la época de la Revolución Americana

Charlotte, NC.- El Belmont Abbey College presenta conciertos en la hermosa Basílica de la Abadía, ubicada en 100 Belmont-Mt. Holly Rd., Belmont. Todos los conciertos son gratuitos, pero se aceptan donaciones. El colegio se encuentra en la salida 26 de la I-85, muy cerca de Charlotte, en el condado Gaston.

Todos los conciertos son a las 8 pm y la entrada es GRATUITA .

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Los conciertos se realizarán en vivo en la Basílica. Si tiene alguna pregunta, llame al 704-461-6012 o envíe un correo electrónico a abbeyarts@bac.edu .