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Arte en la Abadía: Música de la época de la Revolución Americana

ENTRETENIMIENTO
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Arte en la Abadía: Música de la época de la Revolución Americana
Cortesía: Belmont Abbey College
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- El Belmont Abbey College presenta conciertos en la hermosa Basílica de la Abadía, ubicada en 100 Belmont-Mt. Holly Rd., Belmont. Todos los conciertos son gratuitos, pero se aceptan donaciones. El colegio se encuentra en la salida 26 de la I-85, muy cerca de Charlotte, en el condado Gaston.

Todos los conciertos son a las 8 pm y la entrada es GRATUITA .

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Los conciertos se realizarán en vivo en la Basílica. Si tiene alguna pregunta, llame al 704-461-6012 o envíe un correo electrónico a abbeyarts@bac.edu .

Programación de Artes en la Abadía para 2026.

23 de marzo de 2026: Música de la época de la Revolución Americana—Carolina
Pro Música.

Únete a la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos con música que se interpretó en Boston, Filadelfia y Williamsburg durante la época colonial estadounidense.

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28 de abril de 2026, Concierto de Primavera

La escuela Abbey Schola y los estudiantes de música instrumental celebran el año académico.

Sobre la Abadía

Como una pequeña universidad católica fundada en valores benedictinos, educan a los estudiantes para que lleven vidas íntegras, tengan éxito profesional, se conviertan en ciudadanos responsables y sean una bendición para sí mismos y para los demás.

Video: Música y entretenimiento al aire libre en Charlotte

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