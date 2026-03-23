Guilford, NC.- Las autoridades del condado Guilford concretaron el arresto de un hombre señalado por la muerte de un bebé de cinco meses, un caso que permaneció bajo investigación desde finales de 2023. El procedimiento judicial avanza tras la recopilación de evidencias forenses y el trabajo coordinado de distintas agencias estatales.

El sheriff Danny H. Rogers informó que el hecho inicial ocurrió el 8 de diciembre de 2023, alrededor de las 9:20 de la noche, cuando agentes respondieron a una llamada de emergencia en una residencia ubicada en Hickory Court, en la localidad de Brown Summit. El reporte alertó sobre un paro cardíaco que afectaba a un menor de edad.

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Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a personal de servicios médicos de emergencia que ejecutaba maniobras de reanimación al niño. Posteriormente, un equipo trasladó al menor a un hospital cercano, donde el personal médico confirmó su fallecimiento horas más tarde.

De inmediato, detectives de la Unidad de Investigación de Delitos Mayores de la Oficina del Sheriff del Condado Guilford asumieron el caso e iniciaron una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de la muerte. Durante meses, los investigadores recopilaron pruebas, analizaron informes médicos y coordinaron acciones con la Oficina del Jefe Médico Forense de Carolina del Norte.

Tras completar evaluaciones forenses y revisar los hallazgos, las autoridades clasificaron el caso como homicidio. La investigación continuó activa desde entonces, con el objetivo de identificar responsabilidades penales.

El 20 de marzo de 2026, agentes ejecutaron el arresto de Travis Jaamal Sistrunk, de 37 años de edad, a quien las autoridades señalan como presunto responsable. La fiscalía presentó cargos por asesinato en primer grado y abuso infantil intencional que causó lesiones graves.

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Actualmente, Sistrunk permanece bajo custodia en el Centro de Detención del Condado Guilford, ubicado en Greensboro, sin derecho a fianza. El sistema judicial programó su primera comparecencia ante el tribunal para el lunes 23 de marzo de 2026 a las 2:00 de la tarde.

Las autoridades mantienen la investigación abierta y no descartan la incorporación de nuevos elementos en el proceso judicial. Además, exhortan a cualquier persona que posea información relevante a comunicarse con el detective asignado al caso o con la línea de Crime Stoppers del condado Guilford.

El desarrollo del caso refleja el seguimiento sostenido de las autoridades en investigaciones de alta complejidad, especialmente en hechos que involucran a menores de edad.

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