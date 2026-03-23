Cabarrus, NC.- Las autoridades del condado Cabarrus presentaron cargos graves contra un joven de 22 años de edad señalado por presuntos delitos que involucran a estudiantes de secundaria. El caso, que genera preocupación en la comunidad educativa, se encuentra bajo investigación y forma parte de un proceso judicial en curso.

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El Departamento de Policía de Kannapolis identificó al acusado como Jonathan Jaheim Henderson. Documentos judiciales registran dos cargos por libertades indecentes con estudiantes, una figura penal que contempla conductas inapropiadas hacia menores de edad en contextos educativos.

La orden de arresto establece que los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2025 en el condado Cabarrus. Según la investigación preliminar, Henderson incurrió de manera ilegal y voluntaria en conductas indebidas con dos estudiantes de 16 años. Las autoridades sostienen que ambas víctimas cursaban estudios en la misma institución donde el acusado ejercía funciones laborales.

Al momento de los presuntos hechos, Henderson trabajaba como entrenador en Christ the King Catholic High School. Este vínculo directo con los estudiantes añade un componente sensible al caso, debido a la relación de confianza que implica el rol dentro de una institución educativa.

La orden judicial se emitió el 12 de marzo de 2026, casi un año después de la fecha en la que se habrían producido los incidentes. Registros oficiales indican que Henderson figura con una dirección en Lancaster, Carolina del Sur, aunque las autoridades no han precisado detalles sobre su situación actual ni sobre el proceso de detención.

Hasta el momento, los investigadores no han divulgado información adicional sobre el desarrollo del caso ni sobre posibles nuevas denuncias relacionadas. Tampoco han ofrecido declaraciones públicas sobre medidas adoptadas por la institución educativa involucrada.

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El caso continúa abierto, mientras las autoridades recopilan evidencias y avanzan en el proceso judicial correspondiente. Este tipo de investigaciones requiere un manejo cuidadoso, especialmente por la participación de menores de edad y el impacto que puede generar en el entorno escolar.

Las autoridades reiteran su compromiso con la protección de los estudiantes y con la aplicación de la ley en situaciones que involucren posibles abusos o conductas inapropiadas dentro de instituciones educativas. La evolución del caso dependerá de los avances en la investigación y de las decisiones que tomen las instancias judiciales en las próximas etapas del proceso.

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