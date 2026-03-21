Charlotte, NC.- Como parte de la investigación de los Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) sobre el homicidio en la cuadra 700 Belmeade Drive en Freedom Division, identificaron a un sospechoso en relación con este caso y obtuvieron órdenes de arresto en su contra.

El viernes 20 de marzo, el Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT) del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), junto con la Unidad de Reducción del Crimen del Área de Servicio del Noreste (NESA CRU), localizaron y arrestaron a Eugene Turner, de 47 años de edad.

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A Turner lo trasladaron al Centro de Aplicación de la Ley (LEC) para interrogarlo. Al concluir el interrogatorio, Turner fue puesto bajo la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.

Lo acusaron de:

Asesinato en primer grado

Posesión de un arma de fuego por un delincuente

La familia de la víctima fue notificada de la detención. La víctima en este caso fue Julian Cyruss Spencer, de 24 años.

El hecho

El martes 17 de marzo, aproximadamente a las 10:16 a. m., los agentes respondieron a una llamada de emergencia médica en la cuadra 700 de Belmeade Drive. Al llegar, encontraron a una víctima fallecida en una franja de terreno bajo una línea de servicios públicos en un area montañosa en la frontera entre los condados Mecklenburg y Gaston.

Los detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para llevar a cabo una investigación, y el equipo de Investigación de la Escena del Crimen se presentó para procesar la escena y recoger las pruebas físicas.

Investigación en curso

La investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la publicará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios.

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Finalmente el detective Diekhaus es el detective principal asignado a este caso. El público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260317-1016-01.

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