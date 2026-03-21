Raleigh, NC.- Un juez federal sentenció a Rick Derrell McIntyre a 35 años de prisión federal por liderar una red de narcotráfico en el área de Fayetteville que operó durante más de una década. Hay que recordar que el 24 de mayo de 2024, el recluso McIntyre se declaró culpable de conspiración para vender y poseer con intención de vender 50 gramos o más de metanfetamina, así como de la venta de 50 gramos o más de metanfetamina.

“Gracias a la dedicación y profesionalidad del Departamento de Policía de Fayetteville y del FBI, hemos capturado a este peligroso delincuente. Durante demasiado tiempo, distribuyó drogas letales en la comunidad de Fayetteville. Pero nunca más. Si vendes drogas y te atrapan, te dejan pudrirte en la cárcel”, declaró el fiscal federal Ellis Boyle.

Según documentos judiciales y otra información presentada en el tribunal, el Departamento de Policía de Fayetteville (FPD), el FBI y otras agencias de seguridad identificaron al recluso McIntyre como el líder de una organización de narcotráfico a gran escala. La investigación determinó que McIntyre era uno de los principales traficantes de drogas en el área de Fayetteville desde 2012, y que coordinaba con varios cómplices la compra de grandes cantidades de metanfetamina, cocaína, heroína, fentanilo y MDMA para su venta en las comunidades de Fayetteville. En el Distrito Este de Carolina del Norte, McIntyre ya había sido condenado en 1998 por conspiración para vender cocaína.

«Durante años, McIntyre distribuyó veneno en su propia comunidad. La sentencia de prisión federal de hoy demuestra el poder de la colaboración entre las agencias policiales federales, estatales y locales para desmantelar definitivamente su negocio de narcotráfico», declaró Reid Davis, agente especial a cargo del FBI en Carolina del Norte.

Durante años, McIntyre dirigió una compleja organización de narcotráfico que distribuía sustancias controladas peligrosas e ilegales en nuestra comunidad. El Departamento de Policía de Fayetteville está comprometido a utilizar sus alianzas federales y estatales para desmantelar este tipo de organizaciones y exigir responsabilidades a quienes buscan lucrarse con la adicción y la desesperación. El mensaje debe ser claro: si traficas con drogas en nuestra comunidad, te identificaremos, te arrestaremos y te haremos responsable de tus actos. —declaró el Departamento de Policía de Fayetteville.

En 2023 y 2024, los investigadores llevaron a cabo una serie de compras controladas de metanfetamina de alta pureza al recluso McIntyre y a otros traficantes de drogas en Fayetteville. Durante estas compras, los investigadores descubrieron que el recluso McIntyre almacenaba drogas en su negocio, Fort Bragg Collision Center, en Spring Lake. Las compras controladas al recluso McIntyre y a sus traficantes de drogas resultaron en la incautación de más de 3700 gramos de metanfetamina comprada en Atlanta, Arizona, y otros lugares fuera del estado.

En total, la investigación determinó que, entre 2012 y junio de 2023, el recluso McIntyre fue responsable de la distribución de más de 350 libras de metanfetamina, más de 46 libras de heroína, más de 7 libras de fentanilo, más de 8 libras de cocaína y 4 libras de MDMA. Los investigadores determinaron que el recluso McIntyre recibía cientos de miles de dólares en metanfetamina de sus fuentes fuera del estado, al menos una de las cuales era un narcotraficante que operaba desde México.

Ellis Boyle, fiscal federal del Distrito Este de Carolina del Norte, hizo el anuncio tras la sentencia dictada por el juez federal James C. Dever III. El FBI y el Departamento de Policía de Fort Worth (FPD) dirigieron la investigación. La fiscal federal adjunta Caroline Webb llevó el caso.

Puede encontrar los documentos e información relacionados con el caso se pueden consultar en el sitio web del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Carolina del Norte o en PACER buscando el número de caso 5:23-CR-184-D.

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