Charlotte, NC.- El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT) dio la bienvenida a Etihad Airways, la aerolínea nacional de los Emiratos Árabes Unidos, marcando el lanzamiento de un nuevo servicio sin escalas entre Charlotte y Abu Dabi. Esta nueva ruta convierte a Etihad en la cuarta aerolínea extranjera que opera en el aeropuerto y refuerza la creciente conectividad global de Charlotte, al conectar dos importantes centros económicos.

El nuevo servicio sin escalas de Etihad a Abu Dabi se convertirá en el vuelo más largo operado desde CLT, con una duración de más de 14 horas.

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«El vuelo inaugural sin escalas de hoy a Abu Dabi acerca el mundo a Charlotte», declaró Ted Kaplan, director de Negocios e Innovación del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas. «Esta ruta ofrece a nuestros pasajeros conexiones más rápidas y fluidas con Oriente Medio, India y el Sudeste Asiático, al tiempo que refuerza el papel de Charlotte como puerta de entrada global e impulsor del crecimiento económico».

Etihad es la primera aerolínea extranjera en operar en CLT desde 2018, cuando Volaris comenzó a ofrecer vuelos directos a Guadalajara, México. Charlotte ahora cuenta con 44 destinos internacionales en todo el mundo.

“El lanzamiento de este vuelo inaugural sin escalas a Abu Dabi representa un hito importante para Charlotte”, declaró la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles. “Esta nueva conexión fortalece la presencia global de nuestra ciudad, abriendo las puertas a un mayor crecimiento empresarial y a alianzas internacionales. Nos enorgullece ampliar el acceso global para nuestros ciudadanos y, al mismo tiempo, dar la bienvenida a viajeros de todo el mundo para que descubran todo lo que Charlotte tiene para ofrecer”.

Etihad planea operar cuatro vuelos semanales con su Airbus A350-1000 de 371 asientos, que contará con cabinas de clase Business y Economy, además de un servicio y comodidades galardonados. Este será el primer vuelo regular del Airbus A350-1000 en la historia del aeropuerto de Charlotte (CLT).

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La conectividad directa con Abu Dabi y otros destinos potencia la capacidad de Charlotte para atraer inversión internacional, ampliar las oportunidades comerciales y apoyar a la creciente comunidad empresarial global de la región. Este servicio abre nuevas oportunidades turísticas, conectando a visitantes de Oriente Medio, Asia y otras regiones con los prósperos destinos culturales, deportivos y de negocios de Charlotte. La nueva ruta refuerza aún más el papel de Charlotte como importante centro de aviación gracias a un acuerdo de interlínea con American Airlines, que opera su segundo centro de operaciones más grande en CLT. Este acuerdo permite a los pasajeros conectar sin problemas entre las extensas redes de ambas aerolíneas, ofreciendo opciones de viaje convenientes para los clientes de toda la región y más allá.

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