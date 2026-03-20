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Tradicional fiesta de Pascua en Rea Farms

ENTRETENIMIENTO
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Cortesía:. Rea Farms
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Rea Farms celebrará su tradicional fiesta de Pascua el sábado 21 de marzo de 2026. Rea Farms está ubicada en 9855 Sandy Rock Place, Charlotte, NC.

Cortesía: Rea Farms

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Hay dos eventos distintos: «Desayuno con el Conejo», que tiene costo y requiere boleto, y «¿Dónde están mis amigos?», que es gratuito y no requiere inscripción. A continuación, encontrará la ubicación de cada evento.

Desayuno con el Conejo

Sábado, 21 de marzo de 2026
De 8:30 a.m. a 11:00 a.m. (dos turnos, a las 8:30 a.m.  y a las 9:45 a.m.)
Harris Teeter
11135 Golf Links Drive, Charlotte, NC
$21.05

Harris Teeter y Rea Farms organizan un brunch que incluye:
  • Desayuno buffet completo
  • Fotos profesionales con el Conejo de Pascua
  • Actividades
  • Artesanía

Se requiere entrada y el aforo es limitado. Cómprela aquí.

¿Dónde está mi gente?

Sábado, 21 de marzo de 2026,
De 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
Rea Farms.
Entrada gratuita y abierta al público.

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  • Conoce al Conejo de Pascua
  • Búsqueda del tesoro de Peep
  • Fiesta de baile con DJ
  • Pared para colorear
  • Película en el césped: Alicia en el País de las Maravillas

Video: HUEVOS DE PASCUA GIGANTES EN CROACIA

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