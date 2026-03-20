Charlotte, NC.- Rea Farms celebrará su tradicional fiesta de Pascua el sábado 21 de marzo de 2026. Rea Farms está ubicada en 9855 Sandy Rock Place, Charlotte, NC.
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Hay dos eventos distintos: «Desayuno con el Conejo», que tiene costo y requiere boleto, y «¿Dónde están mis amigos?», que es gratuito y no requiere inscripción. A continuación, encontrará la ubicación de cada evento.
Desayuno con el Conejo
Sábado, 21 de marzo de 2026
De 8:30 a.m. a 11:00 a.m. (dos turnos, a las 8:30 a.m. y a las 9:45 a.m.)
Harris Teeter
11135 Golf Links Drive, Charlotte, NC
$21.05
Harris Teeter y Rea Farms organizan un brunch que incluye:
- Desayuno buffet completo
- Fotos profesionales con el Conejo de Pascua
- Actividades
- Artesanía
Se requiere entrada y el aforo es limitado. Cómprela aquí.
¿Dónde está mi gente?
Sábado, 21 de marzo de 2026,
De 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
Rea Farms.
Entrada gratuita y abierta al público.
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- Conoce al Conejo de Pascua
- Búsqueda del tesoro de Peep
- Fiesta de baile con DJ
- Pared para colorear
- Película en el césped: Alicia en el País de las Maravillas