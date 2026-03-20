Periodista colombiana recupera su libertad tras pagar fianza

Nashville.- Tras dieciséis días de incertidumbre en un centro de detención de ICE, la periodista de Nashville Noticias, Estefany Rodríguez Flórez, ha sido puesta en libertad tras el pago de una fianza de 10.000 dólares.

Así lo confirmó su equipo legal en un comunicado, marcando el fin de su estancia en Luisiana y permitiendo que la reportera inicie el trayecto de regreso a casa para reencontrarse con su familia.

Al respecto, Mike Holley, abogado de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC), celebró la liberación destacando que este es un paso crucial para la seguridad de la periodista.

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«Estamos agradecidos de que Estefany pueda caminar en libertad mientras continúa luchando por su derecho a permanecer en su comunidad y en los Estados Unidos», afirmó Holley, quien lidera la representación de su caso de habeas corpus ante la corte federal.

Estefany Rodríguez Flórez was released on $10K bond after 16 days in ICE detention; her attorneys will continue a federal case challenging her arrest and treatment. https://t.co/YcbPPzrjYb — NewsChannel 5 (@NC5) March 20, 2026

Seguirán buscando cambiar el estatus migratorio de la periodista

A pesar de su salida del centro de detención, el proceso legal sigue en marcha. El equipo jurídico notificará formalmente al juez federal Eli Richardson sobre el cambio en el estatus de Rodríguez para proceder con la petición presentada el 4 de marzo. Dicha demanda desafía la legalidad de su arresto, el cual fue realizado sin una orden judicial, y busca justicia ante lo que consideran una represalia directa por el ejercicio de sus derechos bajo la Primera Enmienda.

Por último, destacaron que el objetivo final de la defensa no se limita solo a garantizar la permanencia de Estefany en el país, sino a obtener una orden judicial que prohíba a ICE incurrir en maltratos similares en el futuro. Con el respaldo de su comunidad y sus representantes legales, la periodista se prepara ahora para enfrentar las siguientes etapas de su batalla legal desde su hogar en Nashville.

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