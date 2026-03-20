Raleigh, NC.- La División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (NCDMV) anunció una nueva función en su sitio web que proporciona a los usuarios información sobre los tiempos de espera estimados y la disponibilidad en tiempo real de las oficinas de licencias de conducir en todo el estado. Esta herramienta, que entró en vigor de inmediato el 19 de marzo, permite a los residentes de Carolina del Norte tomar decisiones más informadas sobre cuándo y dónde acudir a una oficina para trámites como la renovación, el reemplazo o la emisión de nuevas licencias de conducir.

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«El Departamento de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (NCDMV) está facilitando a los residentes del estado el acceso a los servicios que necesitan según su propia disponibilidad», declaró el gobernador Josh Stein .

Los clientes que visiten la página de ubicaciones de oficinas del NCDMV ( visitDMV.nc.gov ) ahora verán uno de tres indicadores de estado claros para cada oficina de licencias de conducir:

Se aceptan visitas sin cita previa y con cita.

Mucha gente: se esperan tiempos de espera más largos.

Capacidad máxima completa; por favor, pruebe en otra oficina.

Además, los tiempos de espera estimados se muestran como un rango, basado en datos en tiempo real que incluyen el número de terminales operativas, los clientes que están siendo atendidos o esperando, y la duración promedio del servicio. Estas estimaciones comienzan después de que el cliente se registra y recibe un número de ticket, y se calculan de forma conservadora para establecer expectativas realistas.

«Esta nueva herramienta de transparencia representa un importante avance en la mejora de la experiencia del cliente», declaró Paul Tine, comisionado del NCDMV .

Los clientes ya no necesitan llegar temprano por la mañana, ni horas antes de que las oficinas abran a las 8:00 a. m., para ser atendidos. Las oficinas de licencias de conducir aceptan visitas sin cita previa durante todo el día, desde la apertura hasta el cierre (o hasta que se complete el aforo), lo que permite acudir en el horario que mejor se adapte a cada persona. Muchas oficinas en todo el estado están experimentando tiempos de espera más cortos por la tarde, lo que convierte las visitas vespertinas en una opción conveniente para evitar las horas punta.

Esta iniciativa aborda problemas comunes en los que los clientes llegan sin conocer las condiciones actuales, lo que provoca esperas más largas de lo esperado o que las oficinas alcancen su capacidad máxima. Ahora que esta información está disponible, las personas pueden considerar ubicaciones cercanas, planificar sus visitas en momentos de menor afluencia o solicitar citas cuando haya disponibilidad.

El NCDMV subraya que los tiempos de espera son estimaciones, no garantías, y pueden variar según el tipo de servicio y el volumen de solicitudes en tiempo real.

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