La FIFA presenta «Lighter», el primer sencillo oficial de la Copa Mundial 2026

Miami.- La FIFA anunció el lanzamiento de «Lighter», la primera canción del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El tema es una colaboración internacional sin precedentes que reúne al artista estadounidense Jelly Roll, a la estrella de la música regional mexicana Carín León y al reconocido productor canadiense Cirkut.

En un comunicado destacaron que esta producción, bajo el sello Def Jam Recordings, busca unir a las tres naciones anfitrionas, Estados Unidos, México y Canadá, a través de una fusión de sonidos country y raíces mexicanas, reflejando la diversidad cultural de Norteamérica.

Al respeco, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó que este proyecto musical no es solo un acompañamiento para el torneo, sino una declaración sobre el rumbo del fútbol mundial.

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Según Infantino, la elección de estos artistas responde a un deseo de crear una obra que resuene en distintos continentes y que capture la magnitud y la ambición de esta edición histórica de 48 selecciones.

En este sentido, destacó que «Lighter» se presenta como un himno de resiliencia y alegría que busca conectar emocionalmente con los aficionados en los estadios y comunidades de todo el planeta.

The first song of the biggest ever #FIFAWorldCup Official Album is here. pic.twitter.com/lTHHB6RVrJ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 20, 2026

Artistas expresaron su apoyo

Por su parte, los artistas expresaron su orgullo al formar parte del mayor evento deportivo del mundo. Carín León subrayó la importancia de llevar la cultura y la música mexicana a escenarios globales, mientras que Jelly Roll resaltó la capacidad de la música para cautivar a personas de cualquier origen.

El productor Cirkut, recientemente galardonado con el Grammy, añadió que el objetivo fue crear un sonido que encapsulara el alma de los países sede y que, a su vez, funcionara como un puente cultural estratégico para los amantes del deporte y la música.

El lanzamiento de este sencillo marca apenas el inicio de un proyecto discográfico polifacético que incluirá ritmos y estilos de diversas regiones del mundo. El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha sido diseñado para ser el más inclusivo hasta la fecha, combinando estrellas consagradas con voces emergentes de las naciones participantes.

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