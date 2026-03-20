Washington.- La administración de la Casa Blanca anunció oficialmente que abrirá sus jardines históricos al público durante el fin de semana del 18 y 19 de abril de 2026.

En un comunicado, explicaron que los visitantes tendrán la oportunidad única de recorrer el Jardín Sur, el famoso Jardín de las Rosas (Rose Garden) y el Jardín de Cocina de la Casa Blanca, coincidiendo con el florecimiento primaveral de President’s Park.

De la misma manera, destacaron que el evento es gratuito, pero requiere de un sistema de boletos con horario asignado para gestionar el flujo de asistentes y garantizar la seguridad del recinto.

En este sentido, detallaron que el Servicio de Parques Nacionales se encargará de distribuir los boletos gratuitos cada día de las visitas, a partir de las 8:30 AM, en una carpa ubicada frente al Centro de Visitantes de la Casa Blanca.

Indicaron que los pases se entregarán por estricto orden de llegada y se limitará a un boleto por persona, incluyendo a niños pequeños.

.@FLOTUS @MELANIATRUMP announces the 2026 @WhiteHouse Spring Garden Tours Saturday, April 18 (10:00 AM to 4:30 PM)

Sunday, April 19 (10:00 AM to 2:30 PM) This event is free and open to the public. The @NatlParkService will distribute free, timed tickets at a tent outside the… pic.twitter.com/adl6o1QEQG — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) March 20, 2026

Deberán cumplir ciertos protocolos de seguridad

De la misma manera, las autoridades recomendaron llegar temprano, dada la alta demanda que este evento suele generar entre los residentes locales y los turistas que visitan la capital durante la temporada de primavera.

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Por último, explicaron que para ingresar al complejo, los asistentes deberán cumplir con estrictos protocolos de seguridad supervisados por el Servicio Secreto. Está prohibido el ingreso con mochilas grandes, drones, envases de vidrio o metal, y cualquier tipo de armamento.

Además, en esta edición se ha restringido el uso de tecnología «wearable» con capacidad de grabación de video o foto, así como palos para selfies. Sin embargo, se permitirá el acceso con cámaras fotográficas convencionales, cochecitos de bebé, sillas de ruedas y artículos de necesidad médica debidamente justificados.

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