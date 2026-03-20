Guardia Costera incauta cargamento de cocaína valorado en 49.3 millones de dólares

Port Everglades.- La tripulación del patrullero Forward de la Guardia Costera de los Estados Unidos descargó el jueves 19 de marzo en Port Everglades un cargamento de aproximadamente 6.570 libras de cocaína. El narcótico incautado tiene un valor estimado en el mercado de más de 49.3 millones de dólares y es el resultado de dos exitosas operaciones de interdicción realizadas en aguas internacionales del Océano Pacífico Oriental.

En un comunicado, explicaron que estas acciones forman parte de la estrategia continua para interceptar cargamentos ilegales antes de que logren llegar a las costas estadounidenses.

Detallaron que la primera de las interdicciones ocurrió el 7 de febrero, cuando una aeronave de patrulla marítima localizó una embarcación sospechosa. Tras el hallazgo, un equipo táctico de la Guardia Costera empleó maniobras de fuerza desde el aire para inhabilitar el motor de la nave, logrando confiscar 6.435 libras de droga. Una segunda operación, realizada el 8 de marzo bajo procedimientos similares, resultó en la recuperación de otras 130 libras de cocaína provenientes de una lancha rápida. Ambas misiones subrayan la importancia de la vigilancia aérea y marítima coordinada en alta mar.

Ver más: Guardia Costera rescata a 27 marineros venezolanos en el Pacífico

La mayoría de las incautaciones ocurren en el Pacífico Oriental

Al respecto, el comandante Andrew Grantham, oficial al mando del Forward, expresó su orgullo por el desempeño de la tripulación en el marco de la «Operación Pacific Viper».

Asimismo, las autoridades recordaron que el 80% de las incautaciones de drogas destinadas a los Estados Unidos ocurren en el entorno marítimo, lo que resalta la relevancia de las interdicciones en el Pacífico Oriental.

Además reiteraron que estas operaciones no solo retiran sustancias peligrosas del mercado, sino que también privan a las organizaciones criminales transnacionales de ingresos críticos que financian actividades de narcoterrorismo.

Por último, indicaron que la «Operación Pacific Viper» ha demostrado resultados contundentes desde su lanzamiento en agosto, con un total de más de 200.000 libras de cocaína incautadas y 150 sospechosos detenidos.

Video: Emergencia por fentanilo: actúa rápido