Gobierno de Trump presenta marco legislativo nacional para regular la IA

Washington.- El gobierno de Donald Trump presentó el viernes 20 de marzo un ambicioso marco legislativo nacional diseñado para asegurar el liderazgo de Estados Unidos en el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

En un comunicado detallaron que el documento establece seis objetivos estratégicos que buscan fomentar la innovación tecnológica mientras se protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Destacaron que entre las prioridades destacan la protección de la privacidad infantil, el apoyo a los creadores de contenido frente al uso de su propiedad intelectual y la creación de una fuerza laboral capacitada para competir en la nueva economía digital.

De la misma manera, señalaron que uno de los puntos más críticos de la propuesta es el compromiso con la libertad de expresión y la prevención de la censura estatal. El marco prohíbe explícitamente que los sistemas de IA sean utilizados como herramientas para silenciar el disenso político o dictar el pensamiento correcto.

The Trump Admin is all-in on WINNING the AI race—for American prosperity, security, & a new era of human flourishing. 🇺🇸🚀 Achieving these goals demands a commonsense national policy framework: unleashing American industry to thrive, while ensuring ALL Americans benefit. pic.twitter.com/Oyq4HPOCiQ — The White House (@WhiteHouse) March 20, 2026

Busca simplificar los permisos en los centros de datos

Por otro lado, la administración argumenta que la tecnología debe ser un vehículo para la búsqueda de la verdad y la precisión, libre de limitaciones ideológicas impuestas por el gobierno, garantizando así que la innovación no comprometa las protecciones de la Primera Enmienda.

Ver más: Melania Trump lidera coalición global por la educación digital

Asimismo, en materia económica y de infraestructura, la legislación propone simplificar los permisos para que los centros de datos de IA puedan generar su propia energía en el sitio, promoviendo la dominancia energética y evitando que los usuarios domésticos paguen por el alto consumo eléctrico de estas instalaciones.

En este sentido, destacaron que el objetivo es eliminar barreras burocráticas obsoletas que frenan el despliegue de sistemas de clase mundial, permitiendo que las empresas estadounidenses operen bajo una política nacional uniforme que evite el conflicto de leyes estatales que fragmenten el mercado tecnológico.

Por último, la administración de Trump instó al Congreso a transformar este marco en ley en los próximos meses, subrayando que la uniformidad federal es esencial para ganar la carrera global de la IA. «Estamos demostrando liderazgo al abordar los desafíos de esta tecnología transformadora», señala el comunicado oficial, enfatizando que el éxito de este plan depende de la colaboración entre la industria y el sector público.

Video: Autoridades alertan sobre reto viral peligroso en estudiantes