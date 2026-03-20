Charlotte, NC.- Charlotte será la sede del primer Festival Internacional de Cine de Danza, que tendrá lugar el sábado 21 de marzo de 2026, de 10:00 a.m. a 8:30 p.m., en el International Picture House, ubicado en 4237 Raleigh Street, Charlotte, Carolina del Norte.

Las entradas para las proyecciones cuestan 18 dólares.

La ciudad de Charlotte adoptará un nuevo ritmo esta primavera con el lanzamiento del Festival Internacional de Cine de Danza de Charlotte (CIDFF), una nueva y audaz celebración del movimiento, la narración de historias y la innovación cinematográfica.

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CIDFF es el primer festival de este tipo en Charlotte, que fusiona los dinámicos mundos de la danza y el cine en una experiencia inmersiva y centrada en la comunidad.

El CIDFF exhibirá cortometrajes de danza de todo el mundo, destacando a coreógrafos innovadores, cineastas visionarios y la escena creativa local.