Charlotte, NC.- Charlotte será la sede del primer Festival Internacional de Cine de Danza, que tendrá lugar el sábado 21 de marzo de 2026, de 10:00 a.m. a 8:30 p.m., en el International Picture House, ubicado en 4237 Raleigh Street, Charlotte, Carolina del Norte.
Las entradas para las proyecciones cuestan 18 dólares.
La ciudad de Charlotte adoptará un nuevo ritmo esta primavera con el lanzamiento del Festival Internacional de Cine de Danza de Charlotte (CIDFF), una nueva y audaz celebración del movimiento, la narración de historias y la innovación cinematográfica.
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CIDFF es el primer festival de este tipo en Charlotte, que fusiona los dinámicos mundos de la danza y el cine en una experiencia inmersiva y centrada en la comunidad.
El CIDFF exhibirá cortometrajes de danza de todo el mundo, destacando a coreógrafos innovadores, cineastas visionarios y la escena creativa local.
El CIDFF contará con:
- Proyecciones de películas de danza internacionales y locales
- Sesiones de preguntas y respuestas con artistas y paneles comunitarios
- Espectáculos de danza en vivo
Cronograma:
10:00 a. m. – 11:15 a. m.: Panel de la industria 1: La lente del movimiento: capturando la danza y la narración visual de historias y la colaboración entre cámaras y coreografía.
11:30 a. m. – 12:45 p. m.: Panel de la industria 2: El arte del cine: narración de historias a través de la pantalla. Movimiento, colaboración y adaptación de coreografías para cine.
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1:00 p. m. – 4:15 p. m.: Proyecciones de películas
5:00 p. m. – 5:45 p. m.: Alfombra roja / Cóctel
6:00 p. m. – 8:30 p. m.: Ceremonia de entrega de premios – Tema: Hollywood clásico; código de vestimenta: formal
Proyecciones
1:00 p. m.: Azul: Un viaje auditivo
1:20 p. m.: Pintura de paisajes
1:33 p. m.: ¿Dónde van las habitaciones?
1:40 p. m.: Car-Ma
1:49 p. m.: Cuando la cámara baila
2:01 p. m.: Feibo entre flores
2:15 p. m.: Bailando en el desierto de Gobi
2:35 p. m.: Descanso
2:45 p. m.: Lowlyfe: Ep. 1
2:56 p. m.: Árboles de Navidad bailando claqué
3:56 p. m.: Una receta para los sueños
4:19 p. m.: El amor se despliega
4:25 p. m.: Soy mujer
4:35 p. m.: Canción de amor para una Tierra que llora
4:45 p. m.: Contra la corriente