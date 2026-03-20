Falleció la leyenda de las artes marciales Chuck Norris a los 86 años

Dallas.- La familia del reconocido actor Chuck Norris anunció la mañana del viernes 20 de marzo la muerte del icónico artista marcial, actor y símbolo de fortaleza mundial.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, indicaron que Norris partió pacíficamente rodeado de sus seres queridos. Aunque la familia ha decidido mantener los detalles de su deceso en la intimidad, expresaron su gratitud por el apoyo recibido tras su reciente hospitalización, confirmando que el legendario intérprete se marchó en paz.

Es de recordar, que Norris más allá de su fama como estrella de acción y referente de la disciplina, sus allegados lo recordaron como un esposo devoto, padre y abuelo cariñoso, describiéndolo como el corazón de su hogar.

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«Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba», compartió la familia en el comunicado oficial. Destacando que su impacto trascendió las pantallas para convertirse en una inspiración de bondad y trabajo duro para millones de personas.

El amor de sus fans significaba mucho para él

Asimismo, la familia Norris quiso dedicar un mensaje especial a los seguidores del actor, subrayando que Chuck no los consideraba simplemente admiradores, sino amigos. «El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaban mucho para él; nuestra familia está realmente agradecida por las oraciones enviadas durante estos últimos días».

Por último, la familia ha solicitado amablemente privacidad y respeto mientras atraviesan su duelo. Al mismo tiempo, afirmaron que el legado de Chuck Norris perdurará no solo en sus contribuciones al cine y las artes marciales, sino en la huella imborrable que dejó en quienes tuvieron el privilegio de conocer su faceta más humana y cercana.

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