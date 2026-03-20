Exdirectivo de Nodus Bank se declara culpable de fraude y evasión de sanciones

Miami.- El Departamento de Justica de Estados Unidos, informó que el exdirector ejecutivo de Nodus International Bank, se declaró culpable de cargos federales por liderar un esquema de fraude de 24.9 millones de dólares y conspirar para evadir sanciones de EE. UU. contra Venezuela.

El comunicado, indica que el detenido identificado como Tomás Niembro Concha, abusó de su posición para desviar fondos de la institución hacia sus cuentas personales, tratando al banco como un «cajero automático» privado.

Detallaron que el esquema, que incluyó préstamos ilegales y ocultamiento de conflictos de interés, fue un factor determinante en el colapso de la entidad bancaria en 2023.

De la misma manera, indicaron que la acusación señaló que, entre 2017 y 2023, Niembro y el presidente de la junta, Juan Ramírez, indujeron al banco a invertir en préstamos fraudulentos y pagarés de empresas de su propiedad. Estas transacciones fueron ocultadas a los reguladores de Puerto Rico y a otros ejecutivos del banco, violando las leyes financieras locales.

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Además, se reveló que Niembro conspiró para realizar transacciones inmobiliarias prohibidas con un individuo sancionado por la OFAC, vinculado a la petrolera estatal venezolana PDVSA, utilizando empresas fachada para evadir el control federal.

Former Bank CEO Pleads Guilty to Multimillion-Dollar Wire Fraud Conspiracy and Venezuela Sanctions Evasion Scheme “The defendant abused his position as CEO, turning the bank he managed into his own personal ATM and unlawfully transacting with a sanctioned individual,” said… pic.twitter.com/Ql08Tg63dc — Criminal Division (@DOJCrimDiv) March 20, 2026

Aceptó las ganancias obtenidas por fraude electrónico

Por otro lado, como parte de su acuerdo de culpabilidad, Niembro aceptó el decomiso de al menos 16.9 millones de dólares, valor correspondiente a las ganancias obtenidas mediante el esquema de fraude electrónico.

En este sentido, señalaron que el acusado enfrenta ahora una pena máxima de 20 años de prisión por cada uno de los dos cargos presentados: conspiración para cometer fraude electrónico y violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Por último, las autoridades judiciales anunciaron que la lectura de su sentencia ha sido programada por el tribunal federal para el próximo 8 de junio de 2026.

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