Delcy Rodríguez oficializa nuevos cargos en el alto mando militar

Caracas,.- La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró una reunión de trabajo con el Alto Mando Militar para formalizar la nueva estructura de mando estratégico.

Así lo anunció el Minesterio de Comunicación en un comunicado publicado en las redes sociales, en el que indicó que durante el encuentro, se enfatizó que estos cambios buscan consolidar el modelo de unión cívico-militar-policial como eje fundamental para garantizar la paz territorial y blindar la soberanía nacional.

Rodríguez ratificó que la institución castrense debe mantenerse como la columna vertebral de la estabilidad del país ante las nuevas amenazas externas.

Piden mantener la vigilancia permanente al país

En este sentido, entre los nombramientos más destacados se encuentra el del M/G Javier Marcano Tabata, quien asume como nuevo Comandante Estratégico Operacional (CEOFANB), posición clave para la dirección de todas las operaciones militares. Asimismo, el M/G Johan Hernández Larez fue designado como Comandante General del Ejército, con la misión de profundizar la modernización y el apresto operacional de este componente terrestre.

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La renovación de la cúpula también incluyó al Almirante Eladio Jiménez Rattia como Comandante General de la Armada y al M/G Santiago Infante, quien ratifica su liderazgo como Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana. Por su parte, el M/G Elio Estrada Paredes asumió la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), enfocándose en el orden interno y la seguridad ciudadana.

En este sentido, Delcy Rodríguez instó a los nuevos comandantes a mantener una vigilancia permanente sobre los activos estratégicos de la nación y a fortalecer la inteligencia comunal.

Por su parte, el alto Mando militar reafirmó su lealtad absoluta y su compromiso con la defensa integral de la nación, asegurando que los componentes están listos para actuar de manera inmediata ante cualquier intento de desestabilización.

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