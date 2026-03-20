Charlotte, NC.- Un jurado federal emitió un veredicto de culpabilidad contra un hombre de Charlotte por llevar a cabo un extenso plan de extorsión cibernética contra una empresa tecnológica internacional con sede en Washington D.C., anunció Russ Ferguson, fiscal federal del distrito oeste de Carolina del Norte.

Federal jury convicts #Charlotte man for cyber extortion #scheme that targeted an international technology company. Using the moniker “Loot,” Cameron Curry sent 60+ extortion emails threatening to leak sensitive company data unless paid $2.5M in cryptocurrency.

w/ @USAO_DC… pic.twitter.com/e2nFNA04MS — U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) March 19, 2026

A Cameron Curry, de 27 años, lo declararon culpable de seis cargos de transmisión o de causar intencionadamente comunicaciones interestatales con la intención de extorsionar a una empresa víctima. El juez federal Kenneth D. Bell presidió el juicio, que duró tres días.

Lee también: En aumento delitos cibernéticos contra niños

Según los documentos presentados, las pruebas del juicio y los testimonios de los testigos, Curry fue contratado como analista de datos por aproximadamente seis meses para la empresa víctima. En ese cargo, Curry tuvo acceso a los archivos de datos de la empresa víctima y a otra información corporativa y del personal. Las pruebas del juicio demostraron que Curry abusó de su puesto para acceder a la información del personal de la empresa víctima y a otros registros corporativos confidenciales, que luego utilizó para llevar a cabo el plan de extorsión cibernética. Curry ideó su plan de extorsión tras enterarse de que su contrato no sería renovado y que dejaría de trabajar para la empresa.

Según las pruebas presentadas en el juicio, entre el 11 de diciembre de 2023 y el 24 de enero de 2024, Curry, quien se identificaba en línea como «Loot», envió más de 60 correos electrónicos a empleados y ejecutivos de la empresa, amenazando con revelar información confidencial a menos que se le pagaran 2,5 millones de dólares en criptomonedas. Las pruebas del juicio también demostraron que los correos electrónicos contenían amenazas de revelar información corporativa confidencial y datos de los empleados, incluyendo información personal identificable (PII), así como amenazas de dañar la reputación de la empresa víctima al denunciar una filtración de su información y publicarla si la empresa no le pagaba mediante criptomonedas.

Lee también: Ransomware afectó a la Corte Suprema de Florida

Según las pruebas presentadas en el juicio, el 24 de enero de 2024, el FBI ejecutó una orden de registro en la residencia de Curry, incautando varios dispositivos electrónicos. Un análisis forense de las pruebas reveló que Curry estaba llevando a cabo el plan de extorsión bajo el alias de «Loot».

En la audiencia de sentencia, Curry se enfrenta a una pena de hasta dos años de prisión por cada uno de los seis cargos. Aún no se ha fijado la fecha de la sentencia.

Video: Justicia para Reina Guzmán La Sentencia de Jeffrey Chase Miller