Charlotte, NC.- El Charlotte-Mecklenburg Police Department anunció un conjunto de medidas orientadas a fortalecer el bienestar y desarrollo profesional de sus operadores y despachadores del sistema 911. La institución busca elevar la satisfacción laboral y optimizar el equilibrio entre la vida personal y el trabajo dentro de su equipo de telecomunicaciones, considerado clave en la atención de emergencias.

CMPD is committed to strengthening support for our 911 call‑takers and dispatchers and enhancing their overall job satisfaction and work‑life balance. To continue investing in our telecommunications team, we’ve implemented several initiatives, including: · A new Telecommunicator… pic.twitter.com/BoFqaQR7YM — CMPD News (@CMPD) March 19, 2026

Las autoridades implementaron un nuevo puesto de aprendiz de operador de telecomunicaciones con el objetivo de crear una ruta clara de formación y crecimiento dentro del departamento. Esta iniciativa abre oportunidades para quienes desean incorporarse al servicio y desarrollar habilidades especializadas en atención de crisis.

El plan también amplía el tiempo de permanencia en el rol de operador de llamadas del 911 antes de avanzar a funciones de despacho. Esta modificación permite una preparación más sólida y una transición progresiva hacia responsabilidades de mayor complejidad operativa.

Lee también: CMPD impulsa mejoras laborales para operadores del 911 con nuevos incentivos

En el ámbito económico, el CMPD estableció incentivos salariales escalonados. Los operadores reciben un aumento del 5 % al pasar de Operador de Telecomunicaciones en Formación a nivel I. Posteriormente, quienes cumplen dos años en el servicio de despacho acceden a un incremento del 10 % al ascender a nivel II. Además, el departamento ofrece un incentivo adicional del 5 % para operadores de nivel II con experiencia que decidan asumir funciones como instructores, lo que refuerza la capacitación interna.

Otro de los cambios relevantes incluye la reestructuración de la jornada laboral. El nuevo esquema sustituye el modelo tradicional de cinco días de ocho horas por un formato de cuatro días de 10 horas, una medida diseñada para mejorar el descanso y la conciliación entre la vida laboral y personal.

El CMPD subraya el papel estratégico de estos profesionales en la seguridad pública. Los operadores y despachadores constituyen el primer punto de contacto en situaciones críticas, donde cada decisión y cada segundo influyen en la respuesta de los servicios de emergencia.

Lee también: CMPD investiga homicidio en Freedom Division

La institución también lanzó un llamado a nuevos aspirantes interesados en formar parte de este equipo. Las autoridades destacan que la labor en telecomunicaciones exige compromiso, capacidad de reacción y vocación de servicio, pero también ofrece estabilidad, desarrollo profesional y beneficios competitivos.

Con estas acciones, el CMPD busca consolidar un entorno laboral más atractivo y eficiente, al tiempo que garantiza un servicio de emergencia más robusto para la comunidad.

Video: Preguntas y Respuestas CMPD