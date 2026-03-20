Charlotte FC vs Red Bull New York: Lo que debe saber

Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Esta es la información importante que debe saber sobre Charlotte FC vs Red Bull New York, partido que se llevará a cabo el Sábado 21 de marzo, 7:30 p.m. como parte de la racha de cinco partidos en casa del Crown.

CRONOGRAMA DEL DÍA DE PARTIDO

Estacionamientos abiertos: 11:00 a. m.

Taquilla: 3:30 p. m.

Reunión de aficionados: 3:30 p. m.
Ubicada en 703 McNinch St.

Tienda oficial del equipo: 5:30 p. m.
Acceso únicamente desde el interior del estadio.

Entrada anticipada a STM: 5:30 p. m.
Disponible solo en la puerta este de Blue Cross NC.
Solo los abonados podrán entrar antes de las 6:00 p. m.

Apertura de puertas: 6:00 p. m.

Marcha de simpatizantes: 6:30 p. m.

Calentamiento: 6:50 p. m.

Programa previo al partido: 7:15 p. m. – ¡Lleguen temprano a sus asientos para la fiesta!

Coronación: Trisha Stafford-Odom

Himno Nacional: La tradición continúa; únase a los simpatizantes para cantar el Himno Nacional.

Inicio del partido: 7:40 p. m.

Por favor, tenga su entrada digital lista para mostrarla al acceder a sus asientos.

Con información de Charlotte FC

Jacmibel Rosa
