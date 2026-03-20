El 13 de noviembre de 2024, alrededor de las 3:45 p. m., un trabajador de servicios públicos encontró restos esqueléticos en un área forestal ubicada en Bethel Road, al suroeste del condado. Tras el reporte, agentes de la Oficina del Sheriff del condado Lancaster, junto a investigadores y personal forense, acudieron al lugar e iniciaron un amplio operativo de búsqueda.

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Equipos especializados rastrearon la zona durante varios días con apoyo de unidades K-9 de Foothills Search & Rescue. Los investigadores localizaron huesos y otros elementos de interés dispersos en un perímetro aproximado de 100 yardas. Posteriormente, trasladaron las evidencias para su análisis a especialistas forenses.

Expertos confirmaron que los restos corresponden a un ser humano. Sin embargo, el tiempo prolongado de exposición a la intemperie, que podría medirse en años, ha dificultado la identificación y la determinación de la causa de muerte. Las autoridades descartan, por ahora, cualquier amenaza inmediata para la seguridad pública en la zona.

El caso avanzó con la intervención de la oficina del forense del condado Lancaster, encabezada por Karla Deese, quien coordinó esfuerzos con el antropólogo forense Bill Stevens, de la oficina del forense del condado Richland. Ambos lideran el análisis técnico de los restos en busca de pistas que permitan reconstruir la identidad del fallecido.

Como parte de la actualización publicada el 20 de marzo de 2026, las autoridades incorporaron tecnología avanzada de análisis genético con el apoyo de Parabon NanoLabs. Esta empresa desarrolló un perfil basado en ADN que ofrece estimaciones sobre la apariencia física, ascendencia y posibles vínculos familiares.

Los resultados preliminares indican que los restos pertenecen a un hombre joven, de aproximadamente 25 años, con un rango estimado entre finales de la adolescencia y principios de los 30. Los análisis sugieren una estatura cercana a 1,70 metros, con una posible variación de varios centímetros, y una ascendencia predominantemente latina.

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Con base en estos datos, las autoridades difundieron un retrato compuesto que recrea el posible aspecto del individuo. El sheriff Barry Faile señaló que hasta ahora no existe un reporte de persona desaparecida que coincida con estas características, lo que incrementa la complejidad del caso.

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para aportar cualquier información que contribuya a identificar al fallecido. El objetivo principal consiste en dar respuesta a una posible familia que aún desconoce el paradero de su ser querido y avanzar en la determinación de las circunstancias de su muerte.

El caso permanece abierto mientras los investigadores continúan recopilando evidencia y esperan que la colaboración ciudadana permita finalmente esclarecer este misterio.

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