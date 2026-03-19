Vehículo robado y placa falsa terminan en arresto en autopista 74

Monroe, NC.- Agentes de la patrulla de Indian Trail detectaron recientemente un Ford Escape que circulaba por la autopista 74 con una etiqueta ficticia, en Union County. Los funcionarios ejecutaron una parada de tráfico y establecieron contacto con el conductor, identificado como Christopher Carlton.

Durante el procedimiento, los agentes percibieron de inmediato un fuerte olor a marihuana proveniente del interior del vehículo, lo que elevó las sospechas y motivó una revisión más exhaustiva. El equipo policial activó los protocolos correspondientes y procesó los datos del automóvil en múltiples bases de información oficiales.

La verificación arrojó resultados concluyentes: El vehículo figuraba como robado en la ciudad de Charlotte. Con esta confirmación, los agentes procedieron a la detención inmediata de Carlton. Posteriormente, trasladaron al sospechoso al Centro de Detención del Condado Unión, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

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Las autoridades formularon varios cargos en su contra, entre ellos posesión de un vehículo de motor robado, conducción con licencia revocada, posesión de marihuana en cantidad menor a media onza, uso de placa de registro ficticia o vencida, y posesión de parafernalia relacionada con drogas. Un funcionario judicial fijó una fianza garantizada de 15.000 dólares como condición para su liberación.

Hasta el momento, Carlton no ha cumplido con los requisitos establecidos para acceder a la libertad bajo fianza, por lo que permanece recluido en el centro de detención del condado.

Las autoridades locales destacaron que este caso forma parte de una serie de acciones recientes orientadas a combatir el delito en la región. Durante la última semana, los agentes lograron ubicar y recuperar dos vehículos reportados como robados que transitaban dentro del condado, lo que refuerza la efectividad de los operativos de vigilancia y control.

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Voceros del cuerpo de seguridad subrayaron que mantendrán una presencia activa en las vías y comunidades del área. Además, reiteraron su compromiso con la prevención del delito y la protección de los ciudadanos, enviando un mensaje claro a quienes intenten vulnerar la ley.

El caso de Carlton refleja la rápida actuación policial y el uso de herramientas tecnológicas para la identificación de vehículos robados, elementos clave en la estrategia de seguridad de Union County, que busca consolidarse como una de las zonas más seguras para vivir.

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