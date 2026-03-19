Charlotte, NC.- Charlotte Studio Artists es un estudio colaborativo y espacio de exposiciones para artistas que trabajan en diversas disciplinas, como pintura, escultura, fotografía, cerámica, collage y ensamblaje. Colaboran con la YMCA de Johnston para impulsar las artes en NoDa. El recorrido por las galerías de arte se realiza cada tercer jueves del mes y estará activo hasta el 14 de mayo de 2026.

Los encontrarás en 3045 N. Davidson Street, Charlotte, Carolina del Norte. Están en el campus de la YMCA de Johnston. Busque el edificio pequeño que está al lado del edificio grande.

Lee también: Día de diversión familiar en Charlotte Studio Artists en NoDa

Consulta la página de Charlotte Studio Artists en Facebook para estar al día de las novedades.

Recorrido por galerías de arte el tercer jueves El jueves 19 de marzo de 2026, de 5:00 p.m. a 8:30 p.m., Charlotte Studio Artists organiza el evento «3rd Thursday Gallery Crawl». La entrada es gratuita. Recorre las tres galerías y los diecisiete estudios y admira las obras de más de 30 artistas residentes. Disfruta de aperitivos y música mientras contemplas magníficas obras de arte. Conoce a los artistas y participa en talleres prácticos. Disfruta de refrigerios ligeros. Recepción de inauguración de “Lo Inusual e Inesperado” Además, durante el recorrido por las galerías del 19 de marzo, disfrute de la recepción de inauguración de «Inusual and Unexpected». Inusual e inesperado es arte que zigzaguea en lugar de ir en línea recta. Los excéntricos, los arriesgados, los bellos errores, las piezas que hacen que el espectador incline la cabeza y diga: «Espera… ¿qué?». Lee también: ClearWater Arts Center & Studios Concord crea una exposición de artistas locales Déjese sorprender por: Materiales extraños que hacen cosas desconocidas

Ideas que dan un giro a mitad de camino

Humor, incomodidad, interrupción, deleite

Un trabajo que se niega a explicarse de inmediato.