Charlotte, NC.- QuikTrip (QT), una de las principales cadenas de tiendas de conveniencia y gasolineras del país, anunció formalmente una donación de $500.000 a la Fundación de la Policía de Charlotte-Mecklenburg, fortaleciendo así una larga colaboración dedicada a promover la seguridad pública y apoyar al Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD). El anuncio y la entrega del cheque se llevaron a cabo en el Centro de Comando del CMPD, ubicado en el Centro de Aplicación de la Ley.

La inversión de QuikTrip proporcionará recursos, tecnología y programas esenciales que mejorarán la seguridad de los agentes, ampliarán la participación comunitaria y brindarán apoyo a los empleados del CMPD en todo el departamento. Esta contribución fortalece aún más la relación de colaboración entre QuikTrip, la Fundación Policial y el CMPD, una relación centrada en la construcción de comunidades más seguras y fuertes mediante el compromiso y la colaboración compartidos.

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«En QuikTrip nos comprometemos a ser un socio responsable mediante inversiones significativas que mejoren la seguridad y el bienestar de las comunidades a las que servimos», declaró Nick Gracek, gerente de operaciones de la división de Charlotte de QuikTrip. «Una de nuestras prioridades es garantizar que los servicios de emergencia cuenten con los recursos necesarios para proteger a nuestras comunidades, y nos enorgullece apoyar a los héroes del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg».

La jefa de policía de CMPD, Estella D. Patterson, expresó su profundo agradecimiento por la donación, haciendo hincapié en su impacto en la capacidad del departamento para innovar y servir a la comunidad.

“La extraordinaria donación de 500.000 dólares de QuikTrip representa una valiosa inversión en seguridad pública. Este tipo de apoyo impulsa la innovación, fortalece nuestra colaboración con la comunidad y proporciona herramientas y programas esenciales que la financiación pública por sí sola no puede ofrecer”, declaró el jefe Patterson.

La Fundación de la Policía de Charlotte-Mecklenburg destinará la subvención a iniciativas de alto impacto que aceleren las prioridades estratégicas del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), incluyendo la innovación tecnológica, la programación centrada en la comunidad y el bienestar de los agentes.

«La Fundación de la Policía de Charlotte-Mecklenburg agradece enormemente la monumental inversión de 500.000 dólares que QuikTrip ha realizado para la seguridad de nuestra comunidad», señaló la directora ejecutiva, Katrina Collins. «Esta generosa contribución permite a la Fundación continuar con su misión de proporcionar al Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg los recursos necesarios para mantener seguros a los empleados y a nuestra comunidad».

Acerca de QuikTrip

QuikTrip Corporation es una empresa privada con sede en Tulsa, Oklahoma. Fundada en 1958, QuikTrip ha crecido hasta convertirse en una compañía con ingresos superiores a los 11 mil millones de dólares y 1200 tiendas en 21 estados. QuikTrip contribuye a las comunidades donde opera, donando el cinco por ciento de sus ganancias netas a organizaciones benéficas locales. Con más de 32.000 empleados, QuikTrip se ha posicionado consistentemente como una de las principales cadenas de tiendas de conveniencia en cuanto a calidad de producto y servicio al cliente.

Desde que abrió su primer local en Charlotte en abril de 2012, QuikTrip ha crecido hasta contar con 21 tiendas y 550 empleados en el área de Charlotte-Mecklenburg y un total de 43 tiendas en Carolina del Norte.

Además para obtener más información sobre QuikTrip, visite quiktrip.com .

Acerca de la Fundación de la Policía de Charlotte-Mecklenburg

La Fundación de la Policía de Charlotte-Mecklenburg es una organización independiente sin fines de lucro 501(c)(3) dedicada a fortalecer la seguridad pública mediante la provisión de recursos, tecnología y programas esenciales que el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg no puede financiar únicamente con presupuestos públicos. Con el apoyo de empresas y socios comunitarios del área de Charlotte, la Fundación invierte en herramientas innovadoras, iniciativas de seguridad y bienestar para los agentes, capacitación y programas comunitarios que fomentan la confianza y la colaboración en toda la ciudad. Su misión es garantizar que el CMPD cuente con las capacidades avanzadas, el equipo y el apoyo necesarios para mantener los vecindarios de Charlotte seguros y prósperos.

Finalmente, para obtener más información sobre la Fundación de la Policía de Charlotte-Mecklenburg, visite charlottepolicefoundation.org .

Video: Preguntas y Respuestas CMPD