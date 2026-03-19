¿Qué países son los más felices en 2026?

New York.- Por noveno año consecutivo, Finlandia ha sido coronado como el país más feliz del mundo, según los resultados del World Happiness Report 2026 publicados este 19 de marzo.

El informe, elaborado por el Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford en colaboración con Gallup, destaca que la nación nórdica mantiene una ventaja sólida basada en altos niveles de confianza institucional, robustos sistemas de protección social y una cultura de equilibrio entre vida y trabajo.

De la misma manera, Islandia y Dinamarca completan el podio, reafirmando el dominio de Europa del Norte en los indicadores de satisfacción personal.

Por otro lado, la gran sorpresa de este año la protagonizó Costa Rica, que ascendió al cuarto puesto global, marcando el ranking más alto jamás alcanzado por una nación latinoamericana en la historia del reporte. Este avance desplaza a potencias tradicionales y se atribuye a la fortaleza de los vínculos comunitarios, la estabilidad política y un estilo de vida que prioriza las relaciones sociales por encima del crecimiento económico puro.

Detallaron que México también logró un hito al entrar por primera vez en el «Top 10» (puesto 12, con un ascenso notable en puntaje), demostrando que la resiliencia social en América Latina está superando las expectativas basadas únicamente en el PIB.

Afganistán es el último país del informe

Por su parte, en el extremo opuesto de la escala, Afganistán repite como el país menos feliz del planeta, reflejando el impacto devastador de los conflictos prolongados y la privación de derechos fundamentales.

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La lista de las naciones con menor bienestar la completan Sierra Leona, Malaui, Zimbabue y Botsuana.

Asimismo, el informe advierte que en estas regiones la felicidad se ve severamente limitada por la inseguridad alimentaria, la falta de libertad de elección y la ausencia de redes de apoyo social, factores que hunden las evaluaciones de vida a niveles críticos de desesperanza.

Por último, detallaron que un hallazgo alarmante de la edición 2026 es el marcado declive de la felicidad entre los jóvenes en las potencias occidentales. Por segundo año consecutivo, Estados Unidos (puesto 23) y el Reino Unido (puesto 29) permanecen fuera de los diez primeros, con una caída significativa en la satisfacción de los menores de 25 años vinculada al uso excesivo de redes sociales y al aislamiento digital.

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