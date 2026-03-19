Charlotte, NC.- La organización nacional líder en bienestar animal,anunció nuevos datos que muestran que un número récord de gatos que salvaron en Estados Unidos en 2025. Carolina del Norte se encuentra entre los cinco estados del país con mayor número de gatos sacrificados en albergues, con aproximadamente 22.900 gatos perdiendo la vida cada año, lo que resalta la urgencia de continuar expandiendo soluciones comprobadas como la adopción, los hogares temporales y los programas para gatos comunitarios, justo cuando los albergues entran en la temporada crítica de gatitos.

El impacto de la Generación Z en las adopciones de gatos: Las adopciones de gatos han aumentado un 20% en los últimos 10 años, con la Generación Z liderando como la generación que más gatos adopta

Programas de hogares temporales para gatitos: Los gatitos representan casi la mitad de todos los gatos que ingresan a los albergues y son los más vulnerables mientras están bajo cuidado.

Lee también: Alertan sobre alta cifra sacrificios en albergues de animales.

Albergues en todo Estados Unidos han ampliado cada vez más programas basados en voluntariado, en los que hogares temporales brindan cuidado intensivo las 24 horas en casa para ayudar a que estos pequeños sobrevivan y prosperen durante las primeras semanas cruciales de su vida. Estos programas también reducen la presión sobre los albergues y aumentan significativamente las tasas de supervivencia de los gatitos.

“Una disminución del 75% en el número de gatos que mueren innecesariamente en los albergues simplemente porque no tienen un lugar seguro al que llamar hogar es algo que quisiera gritar desde los tejados”, dijo Julie Castle, directora ejecutiva de Best Friends Animal Society.

Lee también: New York impone toque de queda en más albergues de migrantes

La publicación de estos datos se produce justo cuando la mayoría de los albergues entra en la temporada de gatitos, el período que va de primavera a otoño cuando las gatas tienen camadas y los albergues experimentan un aumento en la llegada de gatitos neonatos vulnerables.

Los albergues están instando a los miembros de la comunidad a ofrecer hogares temporales para gatitos esta primavera para ayudar a mantener el progreso reflejado en los nuevos datos.

Best Friends Animal Society trabaja para poner fin al sacrificio de perros y gatos en los albergues de Estados Unidos y lograr que el país se convierta en no-kill*, lo que significa salvar a cada mascota sana y tratable. Para ser parte de la solución, visite SalvaUnamascota.org.

Acerca de Best Friends Animal Society

Best Friends Animal Society es una organización líder en bienestar animal dedicada a salvar las vidas de perros y gatos en los albergues de Estados Unidos y hacer que el país se convierta en “no-kill”. Fundada en 1984, Best Friends opera instalaciones y programas de salvación en todo el país en asociación con más de 6.000 albergues y organizaciones de rescate.