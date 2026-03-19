NASCAR en Darlington: Información clave, enlaces y resultados

Charlotte, NC.- Tras dos carreras en la Costa Oeste, la NASCAR Cup Series y la O’Reilly Auto Parts Series regresan a la Costa Este para dirigirse al histórico Darlington Raceway, mientras que la Craftsman Truck Series vuelve tras dos semanas de descanso en el óvalo de Carolina del Sur.

Serie de la Copa NASCAR

Día de la carrera: Domingo 22 de marzo a las 3:00 pm ET en FS1 . Las categorías que se enumeran a continuación se completarán con enlaces a medida que la información esté disponible.

Neumáticos : Doce juegos para el fin de semana (10 juegos nuevos para la carrera, un juego transferido de la clasificación y uno para los entrenamientos).

Lista de participantes

Orden de clasificación

Resultados de los entrenamientos

Promedios de vueltas de entrenamiento

Tiempos de vueltas de entrenamiento

Resultados de la clasificación

Boxes

Resultados de la etapa 1

Resultados de la etapa 2

Resultados de la carrera

Serie NASCAR O’Reilly Auto Parts

Día de la carrera: Sábado 21 de marzo a las 5:30 p.m. (hora del este) en The CW . Las categorías que aparecen a continuación se completarán con enlaces a medida que se disponga de la información.

Neumáticos : Siete juegos para el fin de semana (cuatro juegos nuevos para la carrera, un juego transferido de la clasificación y dos para los entrenamientos).

Lista de participantes

Orden de clasificación



Resultados de los entrenamientos

Promedios de vueltas de entrenamiento



Tiempos de vueltas de entrenamiento



Resultados de la clasificación

Boxes

Resultados de la etapa 1

Resultados de la etapa 2

Resultados de la carrera



Serie de camiones Craftsman de NASCAR

Día de la carrera: viernes 20 de marzo a las 7:30 p.m. (hora del este) en FS1 . Las categorías que aparecen a continuación se completarán con enlaces a medida que la información esté disponible.

Lee también: Checkers celebrará la Noche de NASCAR el 9 de enero

Neumáticos : Seis juegos para el fin de semana (cuatro juegos nuevos para la carrera, un juego transferido de la clasificación y uno para los entrenamientos).

Lista de participantes

Orden de clasificación

Resultados de los entrenamientos

Promedios de vueltas de entrenamiento



Tiempos de vueltas de entrenamiento



Resultados de la clasificación

Boxes

Resultados de la etapa 1

Resultados de la etapa

2 Resultados de la carrera



Con información de NASCAR

Video: 300 PAJAROS SE ESTRELLAN EN NASCAR