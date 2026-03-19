Melania Trump lidera coalición global por la educación digital

Washington D.C. – La Primera Dama de los Estados Unidos, Melania Trump, encabezará el 24 y 25 de marzo de 2026 una cumbre sin precedentes que reunirá a líderes de 45 naciones y 28 empresas tecnológicas de primer nivel.

Así lo anunció la Casa Blanca en un comunicado, en el que indicó que bajo el nombre «Fostering the Future Together», esta coalición global tiene como objetivo principal empoderar a la infancia a través de la educación y el acceso a herramientas digitales avanzadas.

Señalaron que el evento marca un hito histórico al ser la primera vez que una Primera Dama estadounidense recibe a representantes de casi medio centenar de países en la Casa Blanca en un solo día, consolidando un modelo de diplomacia orientada a la acción.

Asimismo, indicaron que la iniciativa, cuya visión fue compartida originalmente por Melania Trump durante la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, cuenta con la participación de naciones de múltiples continentes, incluyendo a potencias como Francia, Polonia, Arabia Saudita e Israel, así como aliados regionales como Panamá, Paraguay y Aruba.

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Explicaron que la agenda de trabajo comenzará formalmente en el Departamento de Estado de EE.UU. y concluirá con una recepción de alto nivel en la Casa Blanca.

Buscan cerrar la brecha educativa

Al mismo tiempo, acotaron que este esfuerzo busca establecer compromisos a largo plazo que trasciendan las fronteras geográficas para cerrar la brecha educativa mediante la innovación constante.

Por último, resaltaron que gigantes de la industria como OpenAI, Microsoft, xAI, Meta, Google y Zoom Communications se han sumado al proyecto para aportar soluciones de inteligencia artificial y conectividad.

En este sentido, la colaboración de estas 28 entidades busca garantizar que los recursos pedagógicos más avanzados lleguen a los niños de los países miembros, fomentando un entorno donde la tecnología sirva como un motor de equidad y desarrollo desde las etapas más tempranas de escolarización.

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