La CFTC y la MLB firman acuerdo para blindar la integridad del béisbol

Washington.- La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) anunciaron la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) sin precedentes.

En un comunicado detallaron que este acuerdo establece el primer marco formal de cooperación entre un regulador federal y una liga deportiva profesional en Estados Unidos.

Asimismo, enfatizaron que el objetivo central es discutir, cooperar e intercambiar información crítica sobre temas de interés común, centrándose especialmente en la protección de la integridad del béisbol profesional frente a los mercados de predicción.

Explicaron que el mecanismo establecido en el MOU permitirá a ambas organizaciones intercambiar datos de manera ágil y conforme a la ley vigente.

Por otro lado, según las autoridades, esta estructura de comunicación facilitará una respuesta inmediata ante incidentes sospechosos y permitirá anticipar tendencias emergentes que podrían poner en riesgo la transparencia de la competición.

Today the @CFTC and @MLB made history by signing the first-ever MOU between a sports league and federal agency. We’ve committed to work together to protect the integrity and resilience of prediction markets relating to professional baseball. Through this partnership, the… pic.twitter.com/SNfym65t0N — Mike Selig (@ChairmanSelig) March 19, 2026

Buscan resguardar el deporte nacional

En este sentido, ambas instituciones confirmaron que este paso es fundamental para cumplir con sus respectivas misiones de supervisión y resguardo del deporte nacional.

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Al respecto, el presidente de la CFTC, Michael S. Selig, calificó el acuerdo como un paso colaborativo vital para promover la resiliencia de los mercados de predicción relacionados con el béisbol.

Selig enfatizó que, gracias a esta alianza, la Comisión está mejor posicionada para añadir herramientas que protejan a los participantes de posibles fraudes, manipulaciones y otros abusos financieros.

Asimismo, agradeció al comisionado de la MLB, Rob Manfred, por asumir un papel de liderazgo en la protección de estos mercados en constante crecimiento.

Por último, la MLB reafirmó así su compromiso con la ética deportiva, mientras que la CFTC expande su radio de acción para garantizar que los mercados derivados del deporte operen bajo estándares de máxima seguridad y confianza pública.

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