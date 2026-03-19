Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg confirmó la identidad de la víctima encontrada sin vida en un terreno de la ciudad de Charlotte. La persona respondía al nombre de Julian Cyruss Spencer, de 24 años, cuyo caso abrió una investigación por homicidio en circunstancias que las autoridades califican como inusuales.

Homicide Investigation in the Freedom Division https://t.co/qEL3eIFLlM — CMPD News (@CMPD) March 17, 2026

El hallazgo ocurrió el 17 de marzo de 2026, alrededor de las 10:16 de la mañana, en la cuadra 700 Belmeade Drive, una zona caracterizada por la presencia de colinas y líneas de servicios eléctricos cercanas a Mount Holly Road. Agentes del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia médica que alertó sobre una persona inconsciente en el área.

Al llegar, los oficiales localizaron el cuerpo sin signos vitales en una franja de terreno ubicada bajo una línea de servicios públicos. La escena presentaba características que llevaron a las autoridades a tratar el caso como un posible homicidio desde las primeras etapas de la investigación.

Detectives de la Unidad de Homicidios se trasladaron de inmediato al sitio para iniciar las pesquisas correspondientes. En paralelo, el equipo de Investigación de la Escena del Crimen desplegó un operativo técnico para documentar el área, recolectar evidencias físicas y preservar cualquier elemento que permita reconstruir los hechos.

Las autoridades no han divulgado detalles sobre las posibles causas de la muerte ni sobre sospechosos vinculados al caso. Sin embargo, los investigadores mantienen abiertas múltiples líneas de análisis mientras avanzan en la recopilación de pruebas y en la verificación de información que permita esclarecer lo ocurrido.

El entorno donde ocurrió el hallazgo añade complejidad al caso. La ubicación, parcialmente aislada y con acceso limitado, plantea interrogantes sobre las circunstancias en las que la víctima llegó al lugar. Este factor se suma a la falta de testigos directos reportados hasta el momento.

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El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg solicitó la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que contribuya a la investigación. Las autoridades instan a quienes puedan tener datos relevantes a comunicarse con las líneas oficiales de denuncia.

El caso de Julian Cyruss Spencer permanece en desarrollo y bajo análisis activo. La policía reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables, mientras continúa el proceso investigativo en la ciudad de Charlotte.

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