Hallan a un hombre sin vida a un costado de la Interestatal 40

Burke, NC.- Un hallazgo alarmante movilizó a múltiples agencias de emergencia el miércoles 18 de marzo de 2026, cuando una llamada al centro de emergencias de Burke County alertó sobre la presencia de una persona tendida boca abajo a un costado de la Interestatal 40, cerca de la rampa de salida 113 en dirección oeste. El reporte ingresó aproximadamente a la 1:10 p.m., tras la advertencia de un conductor que transitaba por la zona.

Equipos de primeros auxilios, personal de emergencias médicas (EMS) y agentes de la Oficina del Sheriff de Burke County acudieron de inmediato al lugar señalado. Al llegar, los equipos localizaron el cuerpo sin vida de un hombre blanco en una zona de hierba alta, a pocos metros de la vía, cerca del puente correspondiente a la salida mencionada.

Las autoridades acordonaron el área y activaron los protocolos establecidos para este tipo de casos. El personal especializado inició las primeras diligencias en la escena con el objetivo de preservar evidencias y avanzar en la recolección de información relevante para esclarecer lo ocurrido.

La Oficina del Médico Forense recibió la notificación oficial y asumirá la responsabilidad de realizar los estudios correspondientes para determinar la causa exacta de la muerte. Hasta el momento, las autoridades mantienen en reserva la identidad del fallecido mientras completan el proceso de notificación a sus familiares directos.

Fuentes oficiales indicaron que la investigación se encuentra en una fase inicial, por lo que no han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias que rodean el hecho. Tampoco han confirmado si existen indicios de violencia o participación de terceros, elementos que dependerán de los resultados forenses y del análisis integral de la escena.

En el operativo participaron diversas agencias locales, entre ellas la Oficina del Sheriff de Burke County, el Departamento de Policía de Valdese, el Departamento de Bomberos de Lovelady y el servicio de emergencias médicas del condado. La coordinación entre estas instituciones permitió una respuesta rápida ante el llamado ciudadano.

Las autoridades reiteraron su compromiso con el desarrollo de una investigación rigurosa y transparente. Asimismo, solicitaron la colaboración de cualquier persona que haya transitado por el área en el horario cercano al hallazgo y que pueda aportar información relevante.

El caso continúa bajo investigación, y los organismos competentes informaron que ofrecerán actualizaciones a medida que avancen las pesquisas y surjan datos confirmados sobre este suceso.

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