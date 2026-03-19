Fallece mexicano bajo custodia de ICE en centro de detención de Florida

Moore Haven.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció la muerte de un migrante indocumentado de nacionalidad mexicana, quien se encontraba en custodia en Florida.

En un comunicado, explicaron que el detenido identificado como Royer Pérez-Jiménez, de 19 años de edad, falleció en el Centro de Detención del condado Glades, en Florida.

Explicaron que el suceso se registró cuando un oficial de guardia encontró al detenido inconsciente y sin respuesta en su dormitorio. A pesar de que el personal médico de la instalación y los servicios de emergencia de Moore Haven realizaron maniobras de reanimación, el joven fue declarado muerto pocas horas después.

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Arrestado por suplantación de identidad

Por otro lado, ICE, indicó que Pérez-Jiménez había ingresado a la custodia de ICE el pasado 21 de febrero, tras ser arrestado en el condado Volusia bajo cargos de fraude por suplantación de identidad y resistencia a la autoridad.

De la misma manera, las autoridades migratorias informaron que el joven había ingresado ilegalmente a los Estados Unidos tras una devolución voluntaria previa en 2022.

Señalaron que durante su evaluación médica de ingreso, el detenido había negado tener problemas de salud mental o pensamientos suicidas, respondiendo negativamente a todas las preguntas del protocolo de detección de riesgos.

Precisaron que aunque la causa oficial de la muerte sigue bajo investigación, los informes preliminares sugieren que se trató de un presunto suicidio.

En este sentido, detallaron que siguiendo los protocolos establecidos, ICE ha notificado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a la Oficina del Inspector General y al consulado de México para coordinar las diligencias correspondientes y contactar a sus familiares.

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