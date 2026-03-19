El Cordero del Calvario: Un musical de Pascua

Charlotte, NC.- La Iglesia Metodista Unida de University City presenta un musical de Pascua: El Cordero del Calvario , el viernes 27 de marzo de 2026, de 7:00 p.m. a 8:30 p.m.

El musical contará con la participación del Coro de Celebración de la Iglesia Metodista Unida de University City, los Campaneros de Exaltación, el Conjunto Instrumental Salmo 150, narradores, solistas, equipo técnico y artistas invitados: el Conjunto de Danza de la Iglesia Bautista Ebenezer.

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Este programa incluye una nueva obra coral de Mary McDonald, El cordero del Calvario.