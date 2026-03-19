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El Cordero del Calvario: Un musical de Pascua

ENTRETENIMIENTO
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El Cordero del Calvario: Un musical de Pascua
Cortesía: Iglesia Metodista Unida de University City
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- La Iglesia Metodista Unida de University City presenta un musical de Pascua: El Cordero del Calvario , el viernes 27 de marzo de 2026, de 7:00 p.m. a 8:30 p.m.

Cortesía: Iglesia Metodista Unida de University City

El musical contará con la participación del Coro de Celebración de la Iglesia Metodista Unida de University City, los Campaneros de Exaltación, el Conjunto Instrumental Salmo 150, narradores, solistas, equipo técnico y artistas invitados: el Conjunto de Danza de la Iglesia Bautista Ebenezer.

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Este programa incluye una nueva obra coral de Mary McDonald, El cordero del Calvario.

Este concierto es gratuito y abierto a todo el público. Se ofrecerá servicio de guardería. Se aceptarán donaciones voluntarias para las Misiones de Verano para Jóvenes.

Tras el concierto, se ofrecerá una recepción con refrigerios.

Otros eventos de Pascua

Domingo, 5 de abril a las 10:30 a. m.

La Pascua es un día lleno de esperanza, alegría y nuevos comienzos. Tanto si llevas años formando parte de nuestra comunidad como si simplemente tienes curiosidad por explorar la fe, nos encantaría darte la bienvenida. Ven tal como eres, trae tus preguntas y únete a nosotros para celebrar la historia de la nueva vida que sigue inspirando y animando a personas de todo el mundo. Puede planificar su visita aquí.

Video: Artistas latinos entre los autores de los Huevos de Pascua exhibidos en el Uptown Charlotte.

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