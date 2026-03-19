EE.UU. e Israel golpean el corazón de Irán

Washington.- El Secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, confirmó la destrucción total de la flota de submarinos de Irán y daños severos en sus puertos militares.
En rueda de prensa, destacó que la ofensiva, denominada «Operation Epic Fury», se ejecuta en coordinación con Israel y busca neutralizar la capacidad de Teherán para proyectar poder fuera de sus fronteras.
.@SecWar: "Epic Fury is different. It's laser focused. It's decisive. Our objectives, given directly from our America First President, remain exactly as they were on Day One… We're winning — decisively and on our terms." pic.twitter.com/1dA3rRUEBB
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 19, 2026
Hegseth detalló que las fuerzas estadounidenses han atacado más de 7.000 objetivos militares hasta la fecha, utilizando armamento de alta precisión contra instalaciones subterráneas.
"To date, we've struck over 7,000 targets across Iran and its military infrastructure… Today will be the largest strike package yet," says @SecWar.
"Our capabilities continue to build; Iran's continue to degrade. We're hunting and striking death and destruction from above." pic.twitter.com/veaFnlQBEZ
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 19, 2026
Trump vuelve amenazar al régimen iraní
De la misma manera, el presidente Donald Trump reforzó esta postura mediante un comunicado oficial, advirtiendo que Estados Unidos no dudará en emplear una fuerza devastadora si los intereses de sus aliados son atacados.
Ver más: EE.UU. intensifica ofensiva militar en Irán
«Con o sin la ayuda de Israel, haremos estallar masivamente la totalidad del campo de gas South Pars con una fuerza y poder que Irán nunca ha presenciado», declaró el mandatario.
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 19, 2026
Trump justificó esta posición como una respuesta directa a las agresiones iraníes contra instalaciones de gas natural licuado (LNG) en Qatar, país que calificó como «inocente» en el conflicto actual.
Por otro lado, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, en rueda de prensa informó sobre el uso de bombas penetradoras de 5.000 libras contra almacenes de misiles de defensa costera.
.@thejointstaff Chairman Gen. Dan Caine with an update on Operation Epic Fury:
The U.S. military dropped 5,000lb. penetrator weapons into underground storage facilities storing coastal defense cruise missiles. We continue to hunt and kill mine storage facilities and naval… pic.twitter.com/xYkzj8pCw3
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 19, 2026
Explicó que las operaciones actuales se han extendido profundamente en el espacio aéreo iraní para destruir guarniciones de ataque y depósitos de municiones navales, sumando la destrucción de más de 120 embarcaciones y 44 buques minadores.
«Estamos ganando de manera decisiva y bajo nuestros propios términos», enfatizó Hegseth, subrayando que la misión sigue las directrices directas de la política «America First».
Por último, la administración Trump ha manifestado que no existe un plazo definitivo para el cese de las hostilidades.
U.S. forces are destroying Iranian naval targets that threaten international shipping in and near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/qR6FJyI5ZS
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 19, 2026
Datos de interés
Es de mencionar, que el Pentágono rindió honores a los militares estadounidenses caídos en combate, cuyos restos fueron trasladados recientemente a la base de Dover.
.@thejointstaff Chairman Gen. Dan Caine honors the six fallen heroes brought home to Dover yesterday:
— Maj. John Alex Klinner
— Maj. Ariana Savino
— Tech. Sgt. Ashley Pruitt
— Capt. Seth Koval
— Capt. Curtis Angst
— Master Sgt. Tyler Simmons
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 19, 2026
Video: Precauciones clave para proteger a tu familia en eventos públicos