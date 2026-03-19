EE.UU. e Israel golpean el corazón de Irán

Maria Gabriela Perez

Washington.- El Secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, confirmó la destrucción total de la flota de submarinos de Irán y daños severos en sus puertos militares.

En rueda de prensa, destacó que la ofensiva, denominada «Operation Epic Fury», se ejecuta en coordinación con Israel y busca neutralizar la capacidad de Teherán para proyectar poder fuera de sus fronteras.

Hegseth detalló que las fuerzas estadounidenses han atacado más de 7.000 objetivos militares hasta la fecha, utilizando armamento de alta precisión contra instalaciones subterráneas.

Trump vuelve amenazar al régimen iraní

De la misma manera, el presidente Donald Trump reforzó esta postura mediante un comunicado oficial, advirtiendo que Estados Unidos no dudará en emplear una fuerza devastadora si los intereses de sus aliados son atacados.

«Con o sin la ayuda de Israel, haremos estallar masivamente la totalidad del campo de gas South Pars con una fuerza y poder que Irán nunca ha presenciado», declaró el mandatario.

Trump justificó esta posición como una respuesta directa a las agresiones iraníes contra instalaciones de gas natural licuado (LNG) en Qatar, país que calificó como «inocente» en el conflicto actual.

Por otro lado, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, en rueda de prensa informó sobre el uso de bombas penetradoras de 5.000 libras contra almacenes de misiles de defensa costera.

Explicó que las operaciones actuales se han extendido profundamente en el espacio aéreo iraní para destruir guarniciones de ataque y depósitos de municiones navales, sumando la destrucción de más de 120 embarcaciones y 44 buques minadores.

«Estamos ganando de manera decisiva y bajo nuestros propios términos», enfatizó Hegseth, subrayando que la misión sigue las directrices directas de la política «America First».

Por último, la administración Trump ha manifestado que no existe un plazo definitivo para el cese de las hostilidades.

Datos de interés

Es de mencionar, que el Pentágono rindió honores a los militares estadounidenses caídos en combate, cuyos restos fueron trasladados recientemente a la base de Dover.

