EE.UU. con el nivel de libertad más bajo en 50 años

Washington.- Los Estados Unidos experimentó una de las caídas más severas en sus indicadores de libertad durante el último año, alcanzando apenas 81 puntos sobre 100 en el informe Freedom in the World 2026.

En un reciente informe reveló que esta cifra representa el nivel más bajo para el país desde que se implementó el sistema de medición actual, situándolo a la par de naciones como Sudáfrica.

Según Freedom House, el declive de 3 puntos en 2025 es el mayor registrado entre los países clasificados como «Libres», impulsado por una combinación de parálisis legislativa y una expansión agresiva de la autoridad presidencial.

De la misma manera, el informe identifica como causas principales la intensificación del «dominio ejecutivo» y el debilitamiento de las salvaguardias anticorrupción.

Detallaron acciones específicas de la nueva administración, como la destitución de funcionarios de carrera, el cierre de agencias gubernamentales y el uso de fuerzas de seguridad con una retórica de impunidad.

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Military coups, violence against peaceful protestors, and efforts to weaken constitutional safeguards drove deterioration in 2025, which also marked the 20th consecutive year of decline in global freedom.… pic.twitter.com/rbfTp4k8pc — Freedom House (@freedomhouse) March 19, 2026

Afecta al sector académico

Destacaron que esta tendencia ha generado un «efecto paralizante» en la libertad de expresión, especialmente entre académicos, periodistas y ciudadanos no pertenecientes a la mayoría política, quienes enfrentan mayores presiones y amenazas de represalias por sus opiniones.

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Asimismo, señalaron que la disfunción en el Congreso también ha jugado un papel crítico, culminando en el cierre de gobierno más largo de la historia estadounidense debido a bloqueos presupuestarios. Freedom House señala que esta parálisis legislativa ha permitido que la Casa Blanca asuma poderes unilaterales en áreas que van desde la política fiscal hasta la seguridad nacional.

Acotaron que un ejemplo reciente es la postura del presidente Donald J. Trump respecto al conflicto en Medio Oriente, donde ha amenazado con autorizar niveles de «violencia y destrucción nunca antes vistos» contra infraestructura extranjera, a menudo sin buscar el consenso legislativo tradicional.

Por último, el informe advierte que este vacío de liderazgo deja el camino libre para que regímenes autoritarios en todo el mundo consoliden su poder sin enfrentar una oposición coordinada de las democracias occidentales.

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